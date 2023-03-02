İYİ Partili isim 'Millet beşten büyüktür' yazdığı paylaşımını kaldırdı

İyi Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Millet 5’ten büyüktür” paylaşımı yapıp ardından gelen tepkiler üzerine sildi.

İYİ Partili isim 'Millet beşten büyüktür' yazdığı paylaşımını kaldırdı

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşıldığı belirtilirken; 6 Mart'ta masanın yeniden toplanılacağı ifade edildi. 

Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkan yardımcılarını toplantıya çağırdığı bildirildi. 

İYİ PARTİLİ İSİM PAYLAŞIMINI KALDIRDI 

Toplantının ardından dikkat çeken paylaşımlardan biri İyi Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan geldi. 

İyi Partili Dikbayır, “Millet 5’ten büyüktür” paylaşımı yapıp ardından gelen tepkiler üzerine sildi. 

İYİ Partili isim 'Millet beşten büyüktür' yazdığı paylaşımını kaldırdı - Resim : 1

"APOLETLERİNİ SÖK DEDİK SANA"

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Yasin Öztürk de, "Apoletlerini sök dedik sana…" yorumunu yaptı. 

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2023 seçim İYİ Parti altılı masa
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