Kulis: 'Millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaştı'

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Altılı Masa toplantısı edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

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Kulis: 'Millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaştı'

Altılı Masa bugün, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşıldığı belirtilirken; 6 Mart'ta masanın yeniden toplanılacağı belirtildi. 

Millet İttifakı'nın aday toplantısı sonrası ortak açıklama: 6 Mart işaret edildiMillet İttifakı'nın aday toplantısı sonrası ortak açıklama: 6 Mart işaret edildiSiyaset

İLK KULİSLERİ PAYLAŞTI 

Toplantının hemen ardından birçok kulis bilgisi gelmeye başladı. 

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın edindiği bilgiye göre, Altılı Masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. 

Özkiraz, "Millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaştı. Partiler yetkili kurullarında kararı oylayıp Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacaklar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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