Kızılay'da AKP-MHP saltanatı: 18 yönetici!

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan, kan bağışlarıyla ilgili en hassas konunun merkezinde olan Kızılay’ın yöneticilerine dikkat çekti. Erkin, "18 yönetici AKP ve MHP'den siyaset yapmış ya da siyaset yapmak istemiş” dedi.

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Kızılay'da AKP-MHP saltanatı: 18 yönetici!

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Kızılay şimdi de yöneticilerinin “siyasetle” olan ilişkileriyle gündemde” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan, kan bağışlarıyla ilgili en hassas konunun merkezinde olan Kızılay’ın yöneticilerine dikkat çekti.

Erkin, “Depremin vurduğu illerimizden Hatay, Adana, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'yla ilgili kısa bir araştırmanın ardından ortaya çıkan durum şu: 18 yönetici AKP ve MHP'den siyaset yapmış ya da siyaset yapmak istemiş” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye'nin tartıştığı kurum! AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan, kan bağışlarıyla ilgili en hassas konunun göbeğinde olan Kızılay şimdi de yöneticilerinin “siyasetle” olan ilişkileriyle gündemde.

Depremin vurduğu illerimizden Hatay, Adana, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'yla ilgili kısa bir araştırmanın ardından ortaya çıkan durum şu: 18 yönetici AKP ve MHP'den siyaset yapmış ya da siyaset yapmak istemiş.

 ADANA

– Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak  – AKP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi (2014)

– Sarıçam Şube Başkanı Can Numan Yılmaz/AKP Çukurova İlçe eski Başkan Yardımcısı/AKP Adana İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (2014)

 – Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek/AKP Çukurova Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Adayı (2014)

– Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül/Sarıçam Belediyesi AKP Belediye Meclis Eski Üyesi (2014)/ MHP Yüreğir Belediye Meclis Üyesi (2019)

GAZİANTEP

 – Şahinbey Şube Başkanı Sait Şahin – AKP Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı (2019)

 – Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler – AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyesi

HATAY

 – Hatay Şube Başkanı Şükrü Kudret Özbakış/ Antakya Belediyesi AKP Başkan Aday Adayı (2019)

 – Antakya Şube Başkanı İsmail Duyar/AKP Hatay İl Başkanlığı Antakya Koordinatörlüğü (2019)

 – Defne Şube Başkanı Abdullah Sait Önal/Antakya Belediye AKP Belediye Meclis Üyesi/ 2018 Genel Seçimleri AKP Milletvekili Aday Adayı – İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri – AKP İskenderun Eski İlçe Başkan Yardımcısı (2015)

– Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz – AKP Reyhanlı Belediye Başkan Aday Adayı (2019)

 ELAZIĞ

– Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya – AKP Elazığ İl Başkan Adayı

KİLİS

– Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan – AKP Kilis Seçim İşleri Başkanı (2019)

 OSMANİYE – Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke – AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi (2020)

– Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer – 2018 Genel Seçimleri MHP Osmaniye Milletvekili Aday Adayı

ŞANLIURFA

– Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan – Şanlıurfa 2018 Genel Seçimleri AKP Milletvekili Aday Adayı

– Haliliye Şube Başkanı Mehmet Keskin – Haliliye Belediyesi AKP Belediye Meclis Üyesi –

 Karaköprü Şube Başkanı Osman Aslan – AKP Karaköprü ilçe yöneticisi iken istifa ederek AKP'den Karaköprü Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmuş.

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