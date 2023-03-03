İYİ Parti'de kritik toplantı!

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'de kritik toplantı!

Altılı Masa'nın gerçekleştiği aday belirleme toplantısının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki liderler mutabakat metnini paylaşarak açıklamada bulundu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

KRİTİK TOPLANTI

Yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

AKŞENER, AÇIKLAMA YAPACAK

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener
Son Güncelleme:
Ankara'da hareketli gece: İYİ Parti Genel Merkezi'ne afiş asıldı, ışıklar geç saatlere kadar yandı İYİ Parti Genel Merkezi'ne afiş asıldı, ışıklar geç saatlere kadar yandı
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor
İmamoğlu: AFAD'dan 'Gelmeyin' dediler, gittik 1 saat muhatap aradık İmamoğlu: AFAD'dan 'Gelmeyin' dediler, gittik 1 saat muhatap aradık
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek