İYİ Parti'de kritik toplantı!

Altılı Masa'nın gerçekleştiği aday belirleme toplantısının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki liderler mutabakat metnini paylaşarak açıklamada bulundu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

KRİTİK TOPLANTI

Yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

AKŞENER, AÇIKLAMA YAPACAK

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem