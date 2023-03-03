Kılıçdaroğlu'ndan SOL Parti'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da SOL Parti'yi ziyaret etti.

SOL Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetini SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen karşıladı.

Görüşmede İşleyen'in yanı sıra SOL Parti MYK Üyeleri Mehmet Soğancı, Dilara Kurtuluş, Göksu Cengiz de yer aldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, heyetlerarası görüşmenin ardından ayaküstü birebir sohbet etti.