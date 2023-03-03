Akşener'in çağrısı sonrası CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermemiş ve adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Meral Akşener'e tepkiler yağarken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Özel, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaştığı fotoğraf şöyle: