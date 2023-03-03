Akşener'in çağrısı sonrası CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme:
Akşener'in çağrısı sonrası CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermemiş ve adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. 

Kulis: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için tek ve tam yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istediKulis: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için tek ve tam yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istediSiyaset
TKP'li Okuyan'dan Akşener yorumu: 'Yobazlığın tutkalı bu kadar'TKP'li Okuyan'dan Akşener yorumu: 'Yobazlığın tutkalı bu kadar'Siyaset

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Meral Akşener'e tepkiler yağarken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Özel, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaştığı fotoğraf şöyle: 

Akşener'in çağrısı sonrası CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım - Resim : 3

Etiketler
Özgür Özel CHP altılı masa Meral Akşener
Son Güncelleme:
Kulis: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için tek ve tam yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istedi "Akşener, tek ve tam yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istedi"
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
CHP'li başkanlar ortak metin hazırladı: 'İmamoğlu ve Yavaş'tan onay çıkmadı' iddiası 'İmamoğlu ve Yavaş'tan onay çıkmadı' iddiası
TKP'li Okuyan'dan Akşener yorumu: 'Yobazlığın tutkalı bu kadar' TKP'li Okuyan'dan Akşener yorumu: 'Yobazlığın tutkalı bu kadar'
HDP MYK yarın olağanüstü toplanıyor HDP MYK yarın olağanüstü toplanıyor
Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar
Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek