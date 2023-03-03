İYİ Parti'nin kurucularından Türkşen: Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını hediye etmiş oldu

İYİ Parti'nin kurucularından Ali Türkşen, Akşener'in Altılı Masa'ndan ayrılma sinyali vermesi hakkında "Bugün kendi eliyle RTE'ye cumhurbaşkanlığını hediye etmiş oldu" dedi.

İYİ Parti'nin kurucularından Türkşen: Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını hediye etmiş oldu

Altılı Masa, dün bir araya gelerek 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak adayı görüştü. Ancak uzlaşma çıkmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü Genel İdare Kurulu'nu toplantısının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediklerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Akşener, 'noter veya kumar masasında' oturmadıklarını söyledi.

'ÜZÜCÜ VE YAZIK' 

İYİ Parti'nin kurucularından Ali Türkşen, kararı Twitter hesabından eleştirdi: "Maalesef hiç şaşırmadım. 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nda olmasa Meclis'e giremeyecek eski partim bugün kendi eliyle Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını hediye etmiş oldu. Neresinden baksanız üzücü ve yazık."

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