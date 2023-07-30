Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat'a devletin kasasından ödenen para artıyor: Ankara Garı'nda garanti sayısının 3'te 1'ini tutturdular

Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat'ın işlettiği 30 milyon yolcu garantisi verilen Ankara YHT, 10 milyon yolcuyu tutturamıyor. CHP'li Sarıgül, "Yaklaşık 10 milyon yolcu sayısına ulaşılırken garanti olan 30 milyon yolcu sayısının üçte birini ancak yakaladı.” dedi.

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Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat'a devletin kasasından ödenen para artıyor: Ankara Garı'nda garanti sayısının 3'te 1'ini tutturdular

29 Ekim 2016'da hizmete giren Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı garantiyi tutturamıyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ihalenin işletme süresi ile alındığını belirtti ve 19 yıl 7 aylık sürenin 20 yıl 6 aya uzatıldığını söyledi.

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Sarıgül, 2017 -2022 yılları arasında 30 milyon yolcu garantisi verildiğini, gerçekleşen yolcu sayısının ise 10 milyonda kaldığı belirtti.

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GARI TANIDIK İSİMLER İŞLETİYOR

YHT Garını, muhalefetin “beşli çete” olarak adlandırdığı hükümete yakın şirketlerden Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat ortak girişim grubu işletiyor. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, yolcu başına 1.5 dolar + KDV, satılan biletlerin garanti sayısını aşması durumunda ise aşan kısım için, yolcu başına ödenen 1.5 doların üçte biri oranındaki kısmı + KDV tutarın, işletmeci firmaya ödendiğini vurgulayan Sarıgül şöyle dedi:

“Bugüne kadar her sene artan yolcu garanti sayılarına rağmen firmaya ödenen tutar arttı. Gerçekleşen yolcu sayıları 2017'de 2 milyon 270 bin 421, 2018'de 2 milyon 507 bin 647, 2019'da 1 milyon 934 bin 834, 2020'de 1 milyon 91 bin 881, 2021'de 849 bin 400, 2022'de 1 milyon 415 bin 23 oldu. Toplam yaklaşık 10 milyon yolcu sayısına ulaşılırken garanti olan 30 milyon yolcu sayısının üçte birini ancak yakaladı.”

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Beşli çete Cengiz İnşaat Ankara Limak Kolin
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