Kulis: Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?

AKP kulislerine göre görevden ilk alınabilecek bakanlar İçişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı olarak sıralanıyor.

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Kulis: Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası'nda yer alan habere göre seçimlerin ikinci turunun ardından atanan bakanlar 2 ayı geride bıraktı. Alanlarında çalışmaya başlayan yeni bakanlar ilgiyle izleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “kız okulları”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “nafaka” sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise konuşması değil ama mevcut olumsuz ekonomik tabloda konuşmaması eleştiri konusu.

Süleyman Soylu sonrası görev alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ise bakanlık içinde imza attığı atama kararları dikkatle izleniyor.

Bakanlar göreve yeni başladı ancak kulislerde onlara ömür biçenler de var. AKP kulislerine göre ilk gidebilecek bakanlar “İçişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı” olarak sıralanıyor.

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Kabine
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