Kulis: AKP tarafından İstanbul’a ilişkin özel bir çalışma yürütülüyor, anketler yapılıyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, iktidar partisinin yerel seçimlerin İstanbul ayağı için özel bir çalışma yürüttüğünü söyledi: "Anketler yapılıyor. Yerel yönetimler başkanlığı ciddi bir analiz yapıyor."

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Kulis: AKP tarafından İstanbul’a ilişkin özel bir çalışma yürütülüyor, anketler yapılıyor

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen seçimde oy oranında gözle görülür bir düşüş yaşamasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 'en çok oy alan parti' konumunu korumayı başaran AKP'de gözler, Mart 2024'teki yerel seçimlere çevrildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Sinan Burhan, bu kapsamda İstanbul'a ilişkin özel bir çalışma yürütüldüğünü belirterek "Anketler yapılıyor. Yerel yönetimler başkanlığı ciddi bir analiz yapıyor. Hemşeri dengesi başta olmak üzere yerel kanaat önderlerine kim olmalı sorusu yöneltiliyor. Şu ana kadar havuzda birçok isim birikti. Ekimde yapılacak büyük kongre sonrası başkanlar açıklanmaya başlayacak" dedi. Ardından şunları söyledi:

'BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI SON DÜZLÜKTE ATAĞA KALKMAYA BAŞLIYORLAR'

"Cumhurbaşkanımız şu an için bu çalışmalara bakıyor. Özellikler AK Parti’nin kazandığı büyükşehirler inceleniyor. Kim kazanır kim kaybeder bu konuyla ilgili bir çalışma var. Başkanların karneleri şu an genel merkezde bulunuyor. Bazı belediye başkanları son düzlükte atağa kalkmaya başlıyorlar. Ancak şimdiden geçmiş olsun denilebilir. Geçen 4,5 yıl boyunca halkın gönlüne girememiş başkanlarla yollar ayrılacak. Halka dokunan, hizmet üreten, hakkında şaibe olmayan başkanlar aşağı yukarı netleşmiş durumda."

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