Akbelen'de ormanı katleden şirketin patronu Doğal Hayatı Koruma Vakfı üyesi çıktı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni uğruna ağaç kıyımı yapan Limak Holding’in patronu Ebru Özdemir ‘WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ mütevelli heyeti üyesi çıktı. Vakıf, Özdemir’i üyelikten çıkarmak için harekete geçti.

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı.

Köylülerin ve çevrecilerin Akbelen için direnişi sürerken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in doğal hayatı koruma mücadelesi veren WWF-Türkiye Mütevelli Heyeti üyesi olduğu ortaya çıktı.

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyet gösteren vakfın mütevelli heyetinde ormanları ve yaşam alanlarını tehdit eden Limak Holding’in patronunun bulunması tepki çekti.

Ebru Özdemir, Limak’ın onursal başkanı Nihat Özdemir’in kızı.

Eleştirilerin ardından WWF-Türkiye Özdemir’in üyelikten resmi olarak ayrılma işlemlerini başlattığını duyurdu:

“Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in profesyonel faaliyetlerinin vakfımızın ilkeleri ile uyuşmaması ve vakıf tüzüğümüze aykırı olması sebebiyle mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemleri devam etmektedir.”

Akbelen’de yöre halkının verdiği mücadelenin yanında olduğunu vurgulayan vakıf şunları kaydetti:

“İkizköy – Akbelen Ormanı’nda sürmekte olan maden sahası açma çalışmalarına karşı, sivil toplum paydaşları ve yöre halkının verdiği mücadelenin yanındayız. Maden sahası açma faaliyetlerinin acilen sona erdirilmesi için yetkililerden taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.”