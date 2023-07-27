Kulisler hareketlendi: AKP'nin seçimde Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı isim belli oldu

Sözcü'den Saygı Öztürk, 31 Mart’ta yapılması planlanan belediye başkanlığı seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un gösterileceğini, Altınok’un ilçe ve mahalle gezilerini de son dönemde artırdığını yazdı. CHP’nin adayının yine Mansur Yavaş olacağı belirtildi ancak İYİ Parti’nin de Mansur Yavaş’ı kendi listelerinden göstermeyi planladığı öne sürüldü.

ANKARA YAZIYOR HESABI

Bunun yanında 'Ankara Yazıyor' isimli Twitter hesabından, Turgut Altınok aleyhine yapılan paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda, "Keçiören Belediyesi'nin bir türlü toplamayı beceremediği çöpler Keçiören halkını canından bezdirdi. Keçiören'de sokak gezintileri esnasında çektirdiği fotoğraflarla tanınan Bld. Bşk. Turgut Altınok'un bu görüntüler karşısında ne diyeceğini #Keçiören halkı çok merak ediyor." denildi.