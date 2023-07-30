MHP kongre çalışmalarına başlıyor: Tarih belli oldu

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, seçim sonrası siyasi partilerde seçim süreci başladı! CHP ilk kongre takvimini açıklayan parti oldu. AKP ve Yeşil Sol Parti de eylül-ekim ayında kongrelerini gerçekleştirmek için çalışmaya başladı.

Mart 2023’te kongresini yapması gereken MHP de çalışmalara ağustos ayında başlayacak gibi görünüyor. İlçe ve il kongre sürecini ağustos ayı başında başlatması beklenen MHP’de kurultay tarihi içinse en geç kasım ayı işaret ediliyor.

Parti yönetiminin yenilenmesi beklenen MHP kongresinde genel başkanlık için bir yarış ise beklenmiyor.

Devlet Bahçeli 1997 yılında olağanüstü kongrenin ardından genel başkan koltuğuna oturmuştu. 10. kez genel başkan seçilmesi beklenen Bahçeli, böylece partisinin liderlik koltuğunda 26 yılı geride bırakmış olacak.