Erdoğan'dan "5'li çete"ye övgüler: İmamoğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vaniköy Camisi'nin açılışında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamudan dev ihaleler alan ve muhalefet tarafından “5’li çete” olarak adlandırılan şirketler arasında yer alan Kalyon’a övgüler dizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan, “Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994’ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul’u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

“Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Üsküdar’ımız için böylesine anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Vaniköy Camii, Üsküdar’ımızın sembol mekanlarından biriydi. 358 yıllık Vaniköy Cami, 2.5 yıl önceki yangında ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, Hünkar Kasrı'nın iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Ranta açılacağını ifade ettiler. Ahlaka sığmayan bir sürür tezvirat yaydılar. Ata yadigarı nadide eseri yeniden ihya için süratle harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlıktan sonra Kalyon Vakfı camimizi tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Camimiz tamamen özgün malzeme ile yenilendi. Ayrıca, Hünkar Kasrı'nın zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Yaklaşık 1600 eser, gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak. İstanbul'un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangından yıkılana kadar 3.5 asır boyunca bu bölgenin kalbi konumundaydı. Padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu.

Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanı sıra bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız eserlerimizle İstanbul'la birlikte memleketimize vefa borcumuzu ödüyoruz.”