Afganistan Büyükelçisi'nin açıklamaları hakkında iktidarı zora sokacak sorular

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin’in Afgan sığınmacılarla ilgili açıklamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gündemine taşıdı.

Cumhur Uzun, Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin’in Diplomasi Muhabirleri Derneği’nden birkaç gazeteciyle yaptığı söyleşide Afgan sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili, Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM soru önergesi verdi.

Uzun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “Göç İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2023 tarihli resmi verilerine göre, ikamet izni ile ülkemizde bulunan Afganistanlı sayısı 49 bin 553’tür. Büyükelçi Ramin’in açıkladığı ve ülkemize yasa dışı yollarla gelen 100-150 bin Afganistanlı için yapmış olduğunuz bir çalışma ve inceleme bulunmakta mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? Türkleri 1000 yıllık vatanında adeta göçmen ilan eden Büyükelçi Ramin’e dair bir yaptırımınız olacak mıdır” diye sordu.

Afganistan’ın uzun yıllardır, Ankara’da görevli büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, "Türkiye'deki Afganların üç farklı kategoride ele alınabileceğini belirterek, düzenli ve yasal yollarla burada bulunan Afganlar için sanki yasadışı gelmişler gibi bir yanlış algı bulunduğunu kaydetti. Ramin, birinci kategoride yaklaşık 50 bin civarında oturma izni olan düzenli göçmenlerin geldiğini ve bu kişilerin bekleme sürecinde olduklarını ve çalışma izinleri bulunmadığını kaydetti. İkinci kategoride uluslararası koruma statüsü altında olan Afganların geldiğini, onlara bu statünün önce geçici olarak verildiğini ve uzun süre bekleyebildiklerini söyleyen Ramin, bu kişilerin sayısının ise 130 bin civarında olduğunu kaydetti. Yasadışı yollardan ise genel olarak 100-150 bin arası sığınmacının gelişinin söz konusu olduğunu ama şimdi bu sayının çok daha azaldığını ve 50-60 bine kadar düştüğünü belirten Ramin, 2022 yılında kaçak olarak gelen toplam 70 bin kişinin geri gönderildiğini belirtti. Ramin, yasadışı göçten bahsedildiği için bu rakamlardan nasıl bu kadar emin olabildiği sorusuna karşılık ise bunların Göç İdaresi'nin resmi rakamları olduğunu kaydetti. Ramin, Afgan topluluklarla da yakın ilişki içinde olduklarını ve sayıları onlarla da konuşarak sağladıklarını söyledi. Türklerin Anadolu'yu fethiyle Afganların kaçak göçlerini bir tutan Ramin, "Türkler de Asya'dan buraya göçmeseydi belki bugün Türkiye olmazdı. Göçmenler olmasa ABD de bugünkü Amerika olamazdı" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, önergesinde şunları kaydetti:

“Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinden oluşan bir grup gazeteci ile yaptığı söyleşide konuşan ve açıklamaları basına yansıyan Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan sığınmacıların hepsinin yasa dışı yollar ile gelmediklerini belirterek, son seçimlerde de oy kullanan Afganların sayısını ise 60-65 bin civarında olduğunu, 50 bin kadar Afgan’ın oturma izni olan düzenli göçmenlerden oluştuğunu, yasa dışı şekilde gelen Afganların 100-150 bin kadar olduğunu dile getirmiş ve konuşmasında ‘Türkler de Asya'dan buraya göçmeseydi belki bugün Türkiye olmazdı. Göçmenler olmasa ABD de bugünkü Amerika olamazdı’ ifadelerine yer vermiştir.

“SINIRLARIMIZDAN İNSANLAR RAHAT BİR ŞEKİLDE YASA DIŞI OLARAK ÜLKEMİZE GİRMEYE DEVAM ETMEKTE VE ÜLKEMİZ ADETA YOLGEÇEN HANINA DÖNMEKTEDİR”

Özellikle son yıllarda Türkiye’ye kaçak yollarla yapılan girişler, ülkemiz güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bir yandan kaçak sığınmacıların istila ettiği şehirlerimizde her geçen gün sorunlar artarken diğer yandan da bu sorunların önlenmesine ilişkin çalışmaların yetersiz kalışı, ülkemiz vatandaşlarını kendi ülkelerinde sığınmacı durumuna düşürmektedir. Büyükelçi Ramin’in bizleri ülkemizde göçmen olarak nitelendirmesi de bu denetimsizlikten aldığı cesaretin bir sonucudur. Görülen o ki sınırlarımızdan insanlar rahat bir şekilde yasa dışı olarak ülkemize girmeye devam etmekte ve ülkemiz adeta yolgeçen hanına dönmektedir. Türkiye, Avrupa’nın adeta kaçak göçmen gettosu olma yönünde hızla ilerlemektedir.”

“ÜLKEMİZE YASA DIŞI YOLLARLA GELEN 100-150 BİN AFGANİSTANLI İÇİN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BİR ÇALIŞMA VE İNCELEME BULUNMAKTA MIDIR”

Uzun, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Göç İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2023 tarihli resmi verilerine göre, ikamet izni ile ülkemizde bulunan Afganistanlı sayısı 49 bin 553’tür. Büyükelçi Ramin’in açıkladığı ve ülkemize yasa dışı yollarla gelen 100-150 bin Afganistanlı için yapmış olduğunuz bir çalışma ve inceleme bulunmakta mıdır? Bu çalışmalar nelerdir?

Türkleri 1000 yıllık vatanında adeta göçmen ilan eden Büyükelçi Ramin’e dair bir yaptırımınız olacak mıdır?

Dışişleri Bakanlığı ile ülkemize yasa dışı yollardan giren yabancılara dair yürüttüğünüz ortaklaşa bir çalışma var mıdır?

Son 5 yılda sınırlarımızdan ülkemize girmeye çalışan kaç kaçak göçmen yakalanmıştır? Yıllara ve uyruklarına göre dağılımı nedir?

Son 5 yılda ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan kaç yabancı uyruklu, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra sınır dışı edilmiştir? Yıllara ve uyruklarına göre dağılımı nedir?”

Kaynak: ANKA