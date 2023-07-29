Limak'a devlet kıyağı: Son 5 yılda iki termik santral için aldığı teşvik ortaya çıktı

Akbelen Ormanları'ndan Yeniköy ve Kemerköy Santrallerine kömür taşımak için ağaç katliamı yapan Limak Holding'in iki santral için devletten aldığı teşvik ortaya çıktı.

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Limak'a devlet kıyağı: Son 5 yılda iki termik santral için aldığı teşvik ortaya çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bodrum Milas'taki Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapan Limak Holding'in Bodrum Yeniköy ve Kemerköy'deki Termik Santrali için devletten aldıkları teşvik tutarını açıkladı.

Yavuzyılmaz, Twitter hesabından paylaşım yaparak "AK Parti'nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK'a ödediği teşvik tutarını tespit ettik. 2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!" dedi.

Yavuzyılmaz, "Kapasite mekanizması nedir? Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) termik santral şirketlerine, üretmedikleri ancak üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için yaptığı teşvik ödemesi. Yani üretilmeyen elektrik için!" diye kaydetti.

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