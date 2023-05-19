"Kimin kim olduğunu gösteriyor" diyerek şov yapmıştı: Soylu'nun tanıttığı uygulamaya sızıldığı iddia edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı programda "fotoğrafını çektiğimiz kişinin bilgileri hızlıca çıkıyor" diyerek ‘şov’ yaptığı uygulamaya bir kullanıcının sızdığı iddia edildi.

Soylu, Bir Youtube programında, bakanlık döneminde yazdırdığı programı tanıtmış ve fotoğrafı çekilen kişinin bilgilerine kısa süre içinde ulaştıklarını söylemişti.

Bakan Soylu'nun tanıttığı uygulamaya birçok kişi, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

10haber.net'ten Hazar Dost'un haberine göre; bir Telegram grubunda, bir "memur"un hacklendiği ve uygulamaya sızıldığı iddia edildi. Programla ilgili görseller paylaşan kullanıcı, fotoğraf çekme özelliği erişimine de ulaşacaklarını kaydetti.