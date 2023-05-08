Soylu, telefonundaki uygulamayla 'şov yaptı': Kimin kim olduğunu saniyeler içinde gösteriyor
Uyuşturucudan dolandırıcılığa geniş bir yelpazede adı suça karışmış kimselerle fotoğrafları olduğu için eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonundaki özel uygulamayla kimin kim olduğunu anında gördüğünü söyledi; nasıl çalıştığını uygulamalı gösterdi.
Bir dönem organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialarda kendisine geniş yer bulan ve sık sık adı suça karışmış insanlarla çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Shiftdelete.net'in kurucusu Hakkı Alkan'ın YouTube kanalına konuk oldu.
Soylu'nun kullandığı TOGG ile İstanbul turu atan Hakkı Alkan, programın bir bölümünde Soylu'nun telefonunu inceledi.
Soylu, en çok kullandığı uygulamaları anlatırken teknolojiye çok önem verdiğini ve İçişleri Bakanlığı'nda da teknolojik olarak pek çok atılım yaptıklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nın özel uygulamalarını da anlatan Soylu 'KİM' isimli uygulama ile 'şov' da yaptı. Uygulama ile Hakkı Alkan'ın fotoğrafını çeken Soylu'nun telefonunun ekranına saniyeler içinde Alkan ile ilgili tüm bilgiler geldi.