Soylu'dan 'Ben milletvekiliyim' açıklaması: '10 gün sonra bakanlığım sona eriyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen Süleyman Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim" dedi.

Soylu devamında, "Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan hakkında da konuşan Soylu, "Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam" diye belirtti.