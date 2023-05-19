Soylu'dan 'Ben milletvekiliyim' açıklaması: '10 gün sonra bakanlığım sona eriyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim" dedi.

Soylu'dan 'Ben milletvekiliyim' açıklaması: '10 gün sonra bakanlığım sona eriyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen Süleyman Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim" dedi.

Soylu devamında, "Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan hakkında da konuşan Soylu, "Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam" diye belirtti.

Etiketler
Sinan Oğan Süleyman Soylu 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim AKP
Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin
Meral Akşener, 19 Mayıs'ı Atatürk'ün gençlere çağrısıyla kutladı Meral Akşener, 19 Mayıs'ı Atatürk'ün gençlere çağrısıyla kutladı
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin
Öğrenince tost makinesini çöpe atacaksınız! İlk tost böyle yapılmış Öğrenince tost makinesini çöpe atacaksınız! İlk tost böyle yapılmış
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu
Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu! Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu!