Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın, FETÖ ele başı Fettullah Gülen ile olan fotoğrafını: dünkü konuşmasından “Erdoğan, sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ‘Ne olursun yalvarıyorum, geri dön’ diyen. Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas kuran. Ben bunları bilmiyor muyum” sözleri eşliğinde sosyal medyada video ile paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rakibi olan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı terör konusunda eleştirdi. Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasına ait videoyu "Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu’nun eleştiri yaptığı unsurlara ait görüntüler de aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun videosunda “Sevgili halkım ve aziz vatandaşlarım, benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bir seçim süreci Erdoğan’ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabı ile yani Erdoğan’la bir konuşalım” sözleri Erdoğan’ın mitinglerde kullandığı montajlı görüntüler eşliğinde kullanıldı.

Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan. Senin ne haddine vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak?” soruları, TRT muhabirinin silahlı terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Osman Öcalan’a mikrofon uzattığı görüntüler eşliğinde videoda yer aldı.

HİZBULLAH'A DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’nun “Ben terör örgütleri ile masaya oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım, nokta” dediği anlarda ise videoda Hizbullah’ın Gonca Kuriş’i öldürüldüğünü anlatan habere kullanıldı.

Videoda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ile görüşmesi öncesinde bekletilmesine Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Nokta. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için vatanım için çalışacağım” sözleri eşlik etti.

FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile Erdoğan’ın fotoğrafının yansıtıldığı videoda, Kılıçdaroğlu şu sözleri yer aldı:

“Erdoğan, sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ‘Ne olursun yalvarıyorum, geri dön’ diyen. Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas kuran. Ben bunları bilmiyor muyum, bu millet bunları bilmiyor mu. Buradan ilan ediyorum, ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım. Nokta.”

MÜLTECİLERİ HATIRLATTI

Türkiye’ye yasadışı olarak giren kaçakların geçiş görüntüleri ise Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri ile videoda kullanıldı:

“Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi, ithal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.”

“SİNAN ATEŞ’İN HESABINI KUYTUDA SAKLANAN SUÇLULARDAN SORACAĞIM”

Kılıçdaroğlu videoda dünkü konuşmasından şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Anneler, babaları uyuşturucu tacirleri karşısında çaresiz bıraktın. Memleket, mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez, uyuşturucu baronlarının tamamını, kökünü kazıyacağım. İki adet torbacıya öldürttüğünüz ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş’in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım. Yanan yürekleri soğutacağım. Nokta.

“TEK YÜZÜK İLE İKTİDARA GELDİN AMA ŞİMDİ…”

Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzük ile iktidara geldin. ‘Eğer bu yüzükten fazla bir şeyim varsa bana hırsız diyebilirsiniz’ dedin. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin, Karun gibi yaptın. Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Buradan ilan ediyorum; devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın, beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım. Ve alacağım o paraları. Burunlarından fitil fitil getireceğim.

“BİZ BU VATANI SOKAKTA BULMADIK”

Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven, sandığa gelsin.”

Kaynak: ANKA