Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen Devrim Barış Çelik'ten ilk paylaşım

CHP’de seçim sonuçlarının ardından görevden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik görevlendirildi. Çelik, Twitter hesabından ikinci tura dair mesaj yayımladı.

Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen Devrim Barış Çelik'ten ilk paylaşım

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle görevden ayrıldı. Adıgüzel'in istifasının ardından yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik görevlendirildi. 

Çelik, görevinin ardından Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Paylaşımında "Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız" ifadelerine yer veren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirildim.

Gençlik kollarından beri tanıdığım kıymetli kardeşim Onursal Adıgüzel’den görevi teslim aldım. Kendisine verdiği emek ve gösterdiği dayanışmasından dolayı teşekkür ederim. Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın.

28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak konusunun uzmanı arkadaşlar ile birlikte yöneteceğiz.

Süreçle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim.

Başta katkı sağlamak için arayan yazılımcı arkadaşlara, desteklerini ileten tüm örgütümüze ve kamuoyuna teşekkür ederim.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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