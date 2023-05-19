Zafer Partisi'nde kritik zirve: 2. turu görüşen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'dan açıklama

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ve Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'na çevrildi.

ATA İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı'ndan oluşuyor.

Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşme için Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Kritik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşme sonrasında kısa bir açıklama yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN DAYANIŞMAYA İHTİYACI VAR

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek, biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla aktardık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

"Kendileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bulunduk. Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni ile ilgili, Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerinizi paylaştık. Sayın Genel Başkan bazı sorular da sordu, olabildiğince ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya, demokrasiye ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyaç var. Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek, biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla aktardık"

ÜMİT ÖZDAĞ: KISA ZAMAN İÇİNDE TÜM KAMUOYU İLE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Ümit Özdağ ise; "Sayın CHP Genel Başkanı'na ve heyete teşekkür ediyoruz. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk, ayrıntılı cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. ATA İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin genel başkanları ile de Sinan Oğan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Yine değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içinde tüm kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız" diye konuştu.

Gazeteci Kürşad Oğuz, Sinan Oğan ile konuştuğunu ve Ata İttifakı adayının ikinci tur için herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin açıklamasını 19 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacağını açıklamıştı.

İşte görüşmeden ilk fotoğraflar: