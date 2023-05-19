AKP'li isimden İmamoğlu'na tehdit: 'Seçim geçsin, özel olarak ilgileneceğiz'

AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimini tehdit etti.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında “Dosya kabardı…Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz.” diyen Murat Türkyılmaz, aynı zamanda İBB yönetimini de tehdit etti. Türkyılmaz'ın paylaşımına tepki yağarken, Türkyılmaz'ın paylaşımını silmediği görüldü.

Türkyılmaz'a gelen yanıtlardan bazıları şöyle oldu: