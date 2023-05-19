Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen gurbetçi helallik istedi: Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Almanya'da yapılan sokak röportajında Erdoğan'a neden oy verdiğini açıklayan gurbetçi "İnşallah doğru oy kullanmışımdır. Biz Almanya'da yaşıyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz. Türkiye'de olanların tabi ne yaşadığını bilemeyiz. Duyduklarımıza göre... Haklarını helal etsinler" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu. Gurbetçinin yorumları Türkiye'de tepkilere neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem