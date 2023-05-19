Ali Babacan'dan 19 Mayıs mesajı: Bu kötü rüya burada bitecek
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı.
Ali Babacan, “Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın paylaşımı şöyle:
“Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”
Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik.— Ali Babacan (@alibabacan) May 19, 2023
Bu kötü rüya burada bitecek.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
Kaynak: ANKA
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