Ali Babacan'dan 19 Mayıs mesajı: Bu kötü rüya burada bitecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı.

Ali Babacan, “Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik.



Bu kötü rüya burada bitecek.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. — Ali Babacan (@alibabacan) May 19, 2023

Kaynak: ANKA