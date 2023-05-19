Ahmet Davutoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktıkları bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecek
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919’da Samsun’a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi, sönmeyecek" dedi.
Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919’da Samsun’a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi, sönmeyecek."
Kaynak: ANKA
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