Oğuzhan Uğur 'Kılıçdaroğlu sönük kalır' diyenlere seslendi: Hükümetten bazı isimleri belgelerle pes ettirmişti, istifa edenler bile olmuştu

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun "Mevzular Açık Mikrofon" programında sönük kalacağına dair gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Oğuzhan Uğur 'Kılıçdaroğlu sönük kalır' diyenlere seslendi: Hükümetten bazı isimleri belgelerle pes ettirmişti, istifa edenler bile olmuştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, liderlerin katılımcıların sorularını yanıtladığı "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacağı açıklandı.

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun programa çıkması halinde bunun kampanyasını olumsuz etkileyeceğine ve soru soran katılımcılar karşısında sönük kalacağına ilişkin eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir bilgi ya da hatırlatma. Kılıçdaroğlu M.A.M. programında sönük kalır diyen az bir kısım genç CHP'li arkadaş, Sn. Kılıçdaroğlu’nun az evvel yaptığı canlı konuşmayı dinlemişsinizdir. Benim yaşım da var, ben hatırlıyorum, peki Sn. Kılıçdaroğlu’nun siyasette ilk nasıl sivrildiğini siz hatırlıyor musunuz? Hükümetten bazı isimleri teke tek masaya davet etmişti, davetine icabet edenleri de belgelerle pes ettirmişti. İstifa eden bile olmuştu. Son zamanlarda siyaset takip etmek zorunda kaldığınız için bu eski bilgiyi de haliyle atlamış olabilirsiniz. Detayları kutsal Google'dan araştırabilirsiniz. Artık bırakın temiz temiz programımızı yapalım."

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