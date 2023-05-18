Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'in 'Kılıçdaroğlu' talebine olumlu yanıt

Eski Ankara Büyükşehir Beldiye Başkanı Melih Gökçek, önümüzdeki günlerde Babala TV'ye çıkacak olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak kanalın kurucusu Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulunmuş; kontenjan talep etmişti.

Uğur, talebi kabul ederek 3 kişiyi ağırlayabileceğini duyurdu:

"Başkanım cevap verilemiyor tweetinize, alıntılamak zorunda kaldım. Öncelikle çok zarifsiniz, ancak kamuoyuna tarafsızlığımı kanıtlamanıza gerek yok, o zaten yapıldı Sorunuza gelecek olursak, elbette kontenjan sağlarım, fakat 30 kişi biraz fazla takdir edersiniz. Süre açısından da çok sıkıntıya düşeriz. Dilerseniz otuzun sıfırını atıp (ki zamanında 6 sıfır atmışlığınız var, bir sıfırın lafı olmaz bence) sayıyı üçe indirelim ve kendilerini seve seve ağırlayalım.

Saygı sınırını aşmayacaklarına ve kişisel sorular sormayacaklarına da siz kefil oldunuz sayar, sizi utandırmayacaklarını umar ve aynı saygıyı kendilerine göstereceğime söz veririm. Size verdiğim bu karşılığa rağmen cümlelerim içerisinde objektifliğin o'sunu bulamazsanız, sizde adaletin a'sı olmadığına emin olmalısınız. Teşekkürler. Güzel Angara'ma selamlar."

NE OLMUŞTU?

Gökçek, Oğuzhan Uğur'a şu çağrıyı yapmıştı:

"Programlarında her görüşten gençlerin konuklarına soru sorduğundan bahsediyorsun. Ama bu kez konuğuna kıyak yapmak istediğini ifadelerinden çok net anlıyoruz. Hadi sende objektifliğin o’su varsa bana kontenjan ver sana 30 genç göndereyim…

Vazgeçtim 20 genç göndereyim…Vazgeçtim 10 genç göndereyim. Okey dersen, Kamuoyuna açıkla dm’den telefonumu göndereyim… Kabul edemeyecek kadar kendine güvenin olmadığını biliyorum…. Ama en azından senin objektif biri olmadığını kamu oyuna bu vesileyle tweetimle ispatlamış olalım."