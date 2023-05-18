'Mesajınızı aldık' diyen Kılıçdaroğlu: Her sandıkta 5 müşahide ihtiyacımız var

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ve Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'na çevrildi. Millet İttifakı'nın Ata İttifakı ve Sinan Oğan ile görüşmeleri sürüyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sonrasında gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında seçimin ikinci turu hakkında açıklama yaptı. AKP'nin oylarının eridiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, oyların Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine aktarılırken kaydırıldığı yönünde iddialar için de değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. Her sandıkta 5 müşahite ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"ERDOĞAN'IN KÜSTAHLIĞINA DUR DEDİK"

28 Mayıs günü devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. İki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevim gerçekleri söylemektir. İlk turda bize inanan 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına dur dedik. Milletin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisini oyları 7 puan eridi."

"BEN KARŞIMDA DAHA MERT VE DAHA YÜREKLİ BİR ADAY GÖRMEK İSTERDİM"

"Bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan'ın iftira kampanyaları içinde gölgelendi. Ben karşımda daha mert ve daha yürekli bir rakip görmek isterdim. İnsanımız da miting meydanlarında montajlardan medet bundan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli, namuslu, doğruları söyleyen...

Siyasi kültür bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyası ile aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini ortaya koydu."

"HER SANDIKTA 5 MÜŞAHİTE İHTİYACIMIZ VAR"

"Milletimiz bize de etkili bir mesaj verdi: Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi gidip tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeyerek Erdoğan'a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldı vatandaşlarımız. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanlarımız var. 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz."

YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim: Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya tüm gerekli itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. Her sandıkta 5 müşahide ihtiyacımız var."

"BEN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE HİÇBİR ZAMAN MASAYA OTURMADIM"

"Buradan bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum: Ben terör örgütleriyle hiçbir zaman masaya oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.

Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar yolu izlemedim ve izlemeyeceğim. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için çalışacağım.

Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Haraç mezat vatandaşlık sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta."

Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak.

AYRINTILAR GELİYOR....