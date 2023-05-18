MOSSAD davasında tutuklu kalmadı

MOSSAD ajanı oldukları iddia edilen tamamı yabancı uyruklu sanıkların 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması dün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan hapis talep edilen 2'si tutuklu, 11'i tutuksuz 13 sanık duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. 4 tutuklu sanık da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVCI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Sanıkların savunmalarını tamamlamalarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulkadir Barakat, İbrahim H.I. Barzaq İbrahim H.I. Barzaq, Abdulhakim Alzaamil, Abdelrahman Abunawah, Raed A.A. Ashour ve Mohammed I.A. Salhab'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, "Ahmad Zaid isimli kişinin İsrail gizli servisinin saha sorumlusu olduğu, olay tarihi itibariyle Almanya'da bulunduğu, İsrail gizli servisinin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şüphelilerle irtibata geçerek, Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek, işgale karşı direnen gruplarının Türkiye'deki faaliyet ve yapılanmalarından haberdar olmak için Arap asıllı olan sanıkların para karşılığı casus olarak kullandığı" belirtildi.

Kaynak: ANKA