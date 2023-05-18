Hukukçu Figen Çalıkuşu: Soylu'nun böyle bir niyeti varsa beklemesin, iki başkanı hemen alsın

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu sağlamasının bir anlamı olmadığını dile getiren Çalıkuşu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hatırlatarak, “Erdoğan Türkiye’yi parlamentoyla mı yönetti, umurunda mıydı Meclis; Bakanlar bile umurunda değildi” ifadelerini kullandı. TBMM çatısına giren partileri anımsatan Çalıkuşu, “Dilerim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur. Elinde yetki var, Erdoğan'ın kullandığı kararnameler Kılıçdaroğlu için iyi bir enstrüman bu ülkeyi ayağa kaldırmak için. Son şansımız var, lütfen bunu çok iyi anlatın” dedi.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin sandık verileri hakkında eleştiride bulundu. “İçeriden dışarıya veri aktarılmasın istenmiş” bilgisini paylaşan Çalıkuşu, bunun seçmen ile paylaşılması gerektiğine vurgu yaptı. Çalıkuşu, Bizim gördüğümüz sonuçları CHP yapmadı. İnsanlarda moral bozukluğu oldu. Tüm kanallarda ANKA ve AA'dan veri aldı. İçeriden dışarıya veri aktarılmasın istenmiş, neden? Kılıçdaroğlu öndeyken CHP neden verilerini dışarıya vermedi. Bizimle bunu paylaşmaları gerekirdi.” dedi.

DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN BİR AVUÇ TOPRAKLA KALKACAĞIZ

CHP’nin 2018 seçimlerinde çöken sistemini de hatırlatan Çalıkuşu, “Bugün yaşadığımız, görevden almalar normal. Sandık güvenliği çok önemliydi. Böylesi tarihsel bir seçimde bununla yüzleşerek görevden alma talebi ve pek çok iddia, bunlar zaten biliniyordu. Bu güvenlik zafiyeti 2018'de de vardı. 2018'de Mehmet Ali Çelebi de vardı. Bu nasıl olabilir. Benim derdim isimlerle değil, sistemle. 2002'den beri görevde bulunan isimler var. Ancak kesinlikle moral bozmamak gerekiyor. Düştüğümüz yerden kalkarken bir avuç toprakla kalkacağız. İstanbul seçimlerindeki gibi bir mağduriyet var. Daha çok kenetlenerek anlatacağız, sandığa gitmeyenleri götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ÖNDEYKEN CHP VERİLERİ DIŞARI VERMEDİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sırada CHP’den bir veri akışı olmadığını hatırlatan Çalıkuşu, “Her sandığın başında görevli olursa ve sonucu alıp getirirse CHP Genel Merkezi'nde sistem kurulmadan ilçe bazlarında yapılıyordu. Önemli olan sandık başında görevli olması. CHP bir veri açıklamadı. ANKA, Anadolu Ajansı ne yapıyorsa bu sistemi kurduğunu düşündük. Her binada bilişim uzmanı vardı, verileri giriyordu. İlçeden de CHP'ye veriler giriliyordu. Bu işlem yapılıyorsa ne ANKA ne AA'ya ihtiyacın kalır. Bizim gördüğümüz sonuçları CHP yapmadı. İnsanlarda moral bozukluğu oldu. Tüm kanallarda ANKA ve AA'dan veri aldı. İçeriden dışarıya veri aktarılmasın istenmiş, neden? Kılıçdaroğlu öndeyken CHP neden verilerini dışarıya vermedi. Bizimle bunu paylaşmaları gerekirdi.” diye konuştu.

KIYAS YAPMA İMKANIMIZ OLSA MÜMKÜN OLABİLİRDİ

“Halkla paylaşılacak bir sistemi neden yaratmadınız?” sorusunu soran Çalıkuşu, “Kılıçdaroğlu öndeydi ancak veri girişi de yoktu. Bakırköy, Çankaya gibi CHP'nin yüksek oranlı olduğu ilçelerde oylar sisteme girilmedi demişti. Onlar hala girilmedi mi? 20 bin sandıktan veri girilmediği söylenmişti. Neden girilmedi, bunu bize izah etmeleri lazım. Sonuçta Onursal Adıgüzel görevden alındı. Burada bizim derdimiz hata, plansız yaşanan olayın sebebi nedir. 2 yıldır 6 parti birlikte hazırlanıyoruz derken bize bunu yaşatmaya hakkınız yok. Hele ki 2018'deki çöken sistem böyle tarihi bir seçimde çökmemeli.” dedi.

Seçimdeki şaibe iddiaları hakkında, “CHP'nin tüm sandıklardaki verileri elimizde olsaydı ve kıyas yapma imkânımız olsaydı bu mümkün olabilirdi” yorumunda bulunan Çalıkuşu, “Seçim hilesi yapılmış mıdır? İçim rahat şekilde YSK şeffaf bir seçim yaptı diyemem. Bakanlar istifa ettirilmedi. Şu an itibariyle AKP'li milletvekili hala devlet imkanlarını kullanıyor. İçişleri Bakanı... Dünyanın hiçbir yerinde bu yok, bir örneği daha yoktur. Devlet imkanlarını kullanırken bu seçimde hile yapılmadığını söylemek çok safiyane olur. Biz bunu nasıl ispat ederdik: CHP'nin tüm sandıklardaki verileri elimizde olsaydı ve kıyas yapma imkânımız olsaydı bu mümkün olabilirdi.” görüşünü dile getirdi.

"ERDOĞAN, EN ÇOK OY ALDIĞI İLLERDE OYLARINI DÜŞÜRMÜŞKEN TÜRKİYE'DE BİRİNCİ ÇIKABİLİYOR, BU ÇOK ENTERESAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok oy aldığı illerde 2018 seçimlerindeki oy oranlarının da altına düştüğünü söyleyen Çalıkuşu, “CHP çıkıp, YSK'nın açıkladığı sonuçlar doğrudur diyemiyor. Elimizdeki veriler budur diyemiyor. Bu yol kazasını yaşamış olduk. Bundan hızlıca dersler çıkarıp yola devam etmeleri gerekiyor. Biz çoğunluğuz, en fazla oy aldığı illerde Bayburt, Rize'ye bakın. O illerde aldığı oylar, 2018'de aldığı oyların altında. Erdoğan, en çok oy aldığı illerde oylarını düşürmüşken, Türkiye'de birinci çıkabiliyor. Bu çok enteresan. Bunu isteseler birinci turda da bitirebilirlerdi. Ama şu geliyor akıllara, hile iddialarını bertaraf edecek bir mesaj veriyor dünyaya ve Türkiye'ye. Oy kullanılacağı gün seçimde kuyruğa giriyor. Biz bilmiyor muyuz, Marmaris yangın yeriyken yollar kapalıyken insanlara çay atıyor. Depremde bant daraltıldı, insanlar haberleşemedi.” dedi.

Altılı Masayı da eleştiren Çalıkuşu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Milletvekilleri yerleşti. Meclis'teler artık, Davutoğlu toplantısını da yapmış, yüzler gülüyor. Hepimizin yüzü gülsün. Kendi iddialarıyla, AKP'den oy devşirmek, Altılı Masa'yı büyütmek. TBMM'de oluştu, hayırlı olsun ama salt çoğunluğu elde edemeyen bir muhalefet var ortada. Kılıçdaroğlu, böylesi bir TBMM sonrasında önemli bir denge kontrol figürü olarak da seçilmelidir. HÜDA-PAR orada, Yeniden Refah Partisi orada. Ekonomi ne durumda? Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasıyla bile geriye düşen risk pirimi bugün 600'ü de geçti. Borsa baş aşağı gidiyor, dolar, euro tırmanışa çıktı. Elimizde tam takır bir hazine var, nasıl yönetecekler. Kılıçdaroğlu ne yapar, TBMM elinde değil ne yapar demeyin. Cumhurbaşkanı'nın çok önemli yetkileri var. Erdoğan nasıl elindeki yetkilerle Türkiye'yi dizayn ettiyse, Kılıçdaroğlu hakça, adil bir yönetim için inşa edecek yetkilerin aynısına sahip olacak. Kılıçdaroğlu seçilse, Merkez Bankası başkanını değiştirse o an iklim değişecek. Bunu etrafınıza anlatın. Burada ittifak ortaklarına da birkaç söz söylemek lazım. Onlar bu kadar dayatmasa, masaya anlaşma ortamı dayatmasa, böyle temsilde adaleti yaşamayacak sonuçlar çıkmazdı.”

"SOYLU HİÇ BEKLEMESİN, ÖYLE BİR DÜŞÜNCESİ VARSA HEMEN ALSIN İKİ BELEDİYE BAŞKANINI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla ‘görevden alabileceği’ iddiaları hakkında ise Figen Çalıkuşu şu yorumda bulundu:

“Görevini yapmama gerekçesiyle görevden alma gibi bir iddiayı okudum. Yapsın, daha iyi olur. Yaparsa Kılıçdaorğlu Cumhurbaşkanı olur. 2 hafta kadar görevden alınmış olurlar. Bunların bu hukuksuzlukları insanları bir araya getirdi. Baktık ki hepimiz aynı şeyi yapıyoruz, benzemesek de hak savunuculuğu yaptık. Bunu da yaparlarsa bence hayrına olur, Soylu hiç beklemesin, öyle bir düşüncesi varsa hemen alsın iki belediye başkanını. Biz kazanamazsak sandıktan darbe çıkar dedi. Kimsenin çıkmaması sonucunu düşünemedi. Sandıktan ne çıktı diye sormak lazım, bu da mı darbe? Böyle bir seçim sistemi olabilir mi? Geldiğimiz noktada utanıyorum. Nevşehir'den kadın milletvekili çıktı diye seviniyoruz.”

BİZİM DERDİMİZ NASIL KURULTAY OLABİLİR?

CHP içerinden gelen kulisleri aktaran Çalıkuşu, “Kurultay yapalım, genel başkanlığı bıraksın gibi konuşmalar, genel başkan yardımcıları arasından aday çıkarmak gibi duyumlar var. Ben sadece böylesi bir yönetim şekli olamaz. CHP, Cumhuriyet'in partisi evet. Zor değişiyor, Kılıçdaroğlu Türkiye'yi partisini değiştirmeye çalışıyor ama Kılıçdaroğlu çok güçlü bir döneminde. Daha farklı bir yapılanmayı kurabilirdi. Daha etkin bir biçimde kararlar alabilirdi. Değiştirmek istemedi Kılıçdaroğlu. Öndeki isimler kalmaya devam etti. CHP İstanbul adayları ilk sıralar dışında kimler var? 2002 yılında seçilip hala milletvekili olan, genel başkan yardımcısı olan insanlar var. Böyle bir meslek haline getirilemez. Bu sistem onlar için alışkanlık haline geliyor. Bizi ne bekliyor bilemeyiz. Çok ciddi bir çöküntü bekliyor. Bu enkazın altından nasıl kalkacağız, bizim derdimiz nasıl kurultay olabilir?” dedi.

"ERDOĞAN'IN KULLANDIĞI KARARNAMELER KILIÇDAROĞLU İÇİN İYİ BİR ENSTRÜMAN BU ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN"

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasını dilediğini ve elindeki yetkileri kullanması gerektiğini vurgulayan Çalıkuşu, seçimlerde yüzde 5 oy alan Sinan Oğan hakkında da açıklamalarda bulundu. Figen Çalıkuşu son olarak şunları söyledi:

“Dilerim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur. Elinde yetki var, Erdoğan'ın kullandığı kararnameler Kılıçdaroğlu için iyi bir enstrüman bu ülkeyi ayağa kaldırmak için. Son şansımız var, lütfen bunu çok iyi anlatın. Parlamento gitmiş, ne yapacak Kılıçdaroğlu, geçin; parlamentoyla mı yönetti Erdoğan Türkiye'yi. Umurunda mıydı Meclis. Bakanlar bile umurunda değildi.

Sinan Oğan'ın getireceği oya güvenerek yeniden insanların bu adalet duygularını rencide edecek karar verilmemeli. Şu anda aldığı oylar şahsına, talimatına değil, tepki oylarıdır. Ona oy verecek insanlar Erdoğan'a oy veren insanlar değildir. Halka güvenecekler, Oğan'ın oylarına değil. Oradaki insanlara seslenecekler. Sinan Oğan, pazarlık yapmadan ittifaka katılabilir, pazarlık yapılmadan o oylar getirilebilir.”