Fuat Oktay: Sinan Oğan ile pazarlık görüşmesi yapmayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasına ilişkin olarak, 5,2 oranında oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile pazarlık görüşmesi yapmayacaklarını söyledi. 

Fuat Oktay: Sinan Oğan ile pazarlık görüşmesi yapmayız

Habertürk'e konuşan Oktay, Cumhur İttifakı'nın, Sinan Oğan ile görüşmesi durumda, bunun pazarlık boyutunda değil ilkesel şekilde olacağını belirtti.

Oktay şunları kaydetti:
 
"Zaten örtüştüğümüz noktalar var. Tabanla da örtüştüğümüz noktalar var. Biz herkesten, 86 milyondan oy istiyoruz ve ilkelerimizi açıklıyoruz. Biz, 'Tek millet, vatan, bayrak ve devlet' dedik. Burada örtüştüğümüz ve terörle aramızda çok net bir mesafe koyduğumuz, terörle mücadele bu kırmızı çizgimizin net devam edeceği ortamda biz herkesle bu iletişimi sağlarız, görüşürüz. Sinan Bey ile de bu çerçevede görüşmeler devam ediyordur ama bir pazarlık çerçevesinde olmaz. Şeffaf ve ilke bazında olur."

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