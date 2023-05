CHP'li Tuncay Özkan seçim gecesini gözyaşları içinde anlattı: 'Bir televizyonum ve ajansım yok'

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk'teki canlı yayında Kübra Par'ın seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Özkan'ın açıklamaları şöyle:

"Takip sisteminde hiçbir eksiklik yok. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bir kere niye Ekrem Bey ile Mansur Bey çıktılar? Onlar zaten Cumhurbaşkanı yardımcıları. Seçim işlemini onlar yapıyor. Evet biz öndeydik orada. AA ile bizim sandık sistemimiz arasında çok büyük fark vardı. Recep Tayyip Erdoğan 60'la başlamıştı, biz de 50'yle başladık. AA'nın manipülasyonundan kaynaklanıyor. AA, 60'la başlatamaz. Aynı sonuçları alıyoruz. Islak imzalı olarak bize ulaşanla AA aynı. Ama AA Recep Tayyip Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğü için 60'dan başlatıyor. ANKA bizim dışımızda. Piyasada, sahibi belli. ANKA'nın çalıştığı veriler sandık başında 1000 kişinin gönderdiği veriler. ANKA'ya sordum 'ne oldu' dedim. İtirazlar yüzünden veriler yükselememiş. Sandık aynı sandık biz de aynı sonucu alıyoruz. İlk sandıklar açıldığında Genel Başkanımız yüzde 50'deydi. CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez. Bunlar dışarıdan yapılan manipülasyonlar. Tek bir oyun bile peşindeyiz."

"İSYANIM FETHULLAHÇIYA, ALÇAĞA, NAMUSSUZA"

"Onursal Adıgüzel kendi açıklamasında belirttiği gibi. Kamuoyunda linç yaşıyoruz. Bugün en son gördüğüm Fetullahçı linç genel başkanımıza uzandı. Toplumsal linç önü alınabilir bir şey değil. Masum olanları anlayışla karşılıyorum. Benim 8 yaşındaki oğlum evde 1 saat ağlamış. Benim ağlamadığımı kim söyleyebilir? Dünyanın emeği var orada. 6 yıl cezaevi var orada. Bütün o süreçleri neden yaşıyoruz. Böyle basit iki tane tweetle olacak şeyler değil. Biz varlığımızı koyuyoruz. Burada isyanım Fethullahçıya, alçağa, namussuza. CHP'nin büyük mücadele ile buralara geldiğini görmeyenlere. Daha güzel daha iyi bir Türkiye'ye gelmek için ağlıyoruz. Biz mücadeleden geliyoruz. Biz varlığımızı koyuyoruz. Ben cumhuriyet mitinglerini yapan adamım, Mustafa Kemal'in sancağını yüreğimde taşıyan insanım. Bunun için 6 yıl hapis yatan insanım. 6 yıl hapis yatırılmış, 'beraat ettin git' denilen adamım. Fethullahçısıyla, PKK'lısıyla mücadele etmiş adamım. Arkadaşlarımızın duygusal tepkisini anlarız, onlar bizim canımız. "

"FETHULLAH TERÖR ÖRGÜTÜYLE YILLARDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

"Fethullahçıların, diğer terör örgütlerinin alçaklıklarına pay bırakacak insanlar mıyız? Fethullah eşittir alçaklıktır. Ben evimin önünden alınırken bile söyledim. Fethullah'ın itleri yıldıramaz bizleri. Biz Fethullah terör örgütüyle yıllardır mücadele ediyoruz. AK Parti sarmaş dolaşken ben Fethullah terör örgütünü hedefindeydim. Evimde Atatürk'ün Nutuk'u çıktı diye tutukladılar. Bugün benim annemin bakkalı, Kars, Keşan'dan insanlar beni arıyor. Gece ıslak belgeleri almışım, saraya getirmişim karşılığında 95 milyon para almışım. Bunlar 15 kişi toplanmışlar. Bu yalanları yayarak CHP'yi, Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar. Sayın genel başkanımız böyle karanlık, kaotik şeyleri reddettiğimizi, böyle namussuzca yapılan kumpaslara asla ve asla prim verilmemesini söyledi. Bizim habitatımızda FETÖ'nün durması mümkün değildir. "

"FETÖ BENİ 4 YIL KÜFLÜ HÜCREDE TUTTU"

"Fethullahçı terör örgütü beni 4 yıl küflü hücrede tuttu. FETÖ'cülerin geri döneceği iddiaları alçakça bir yalandır. Bilerek onlar yayıyor. FETÖ terör örgütünden içeride yatıyor, PKK'lısına da FETÖ'cüsüne de bizim acımamız söz konusu değildir. Biz onlarla mücadele ediyoruz. "

"TERÖR ÖRGÜTÜNE 'ALLAH BELASINI VERSİN' DİYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU"

"Terör örgütleri AK Parti seviciliğinden yapıyor bunları. Duran Kalkan 'Bizim bugüne kadar en iyi anlaştığımız AK Parti'dir' diyor. AK Parti Duran Kalkan'la işbirliği mi yapıyor? CHP'nin 100 yıllık geleneği var. MSB sitesine bakar partimiz orada PKK diyor mu diye bakar. Bölücü terör örgütü yazar orada. 'Allah bin belasını versin' diyen Kemal Kılıçdaroğlu. PKK ile kim ilişki kuruyorsa Allah belasını versin. Kim masaya oturuyorsa Allah belasını versin. Savcılar Duran Kalkan'ın açıklamaları nedeniyle AK Parti hakkında soruşturma açacaklar mı? CHP Öcalan'a sekretarya sunmadı. Oslo'da oturmadı."

"HDP'YE SÖZ VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Ben size CHP'li bir milletvekili olarak diyorum ki, 'genel başkanından milletvekiline hiç kimse HDP'ye gizli kapaklı söz veremez'. Söz vermek, protokol imzalamak AK Parti'nin geleneğinde var. Biz Kürt sorununun çözümünün Meclis'te olduğunu söylüyoruz. HDP başka bir ittifak. Onlar Emek ve Özgürlük İttifakı. Bizim herhangi bakanlık sözü vermemiz mümkün değildir. Benim için her yurttaşımızın oyu kutsaldır. Biz yurttaşlarımızı etnisitesine, dini inançlarına göre bölmeyiz."

"ANKA BİZİM YAYIN ORGANIMIZ DEĞİL"

"Ekrem Bey bizim ilçe başkanlığımızdan geliyor, Mansur Bey yılların politikacısı. Biz niye tartışalım. Sayın başkanlarım elindeki veriyle konuştu. ANKA bizim yayın organımız değil ki. AA verileri yüzde 60 ile verirken ANKA yüzde 40'la veriyordu. Bizim kendi sistemimiz var. Ben şahsen iletişimin mümkün olduğunca açık olmasını, paylaşılmasını isterim. Bu konu olanaklı mı değil mi bilgi sahibi değilim. Bu konuları bilgi işlemci arkadaşlarım bilir."

"KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

"Bundan sonraki süreçte sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına yüzde 100 inanıyoruz. PKK'lılarla bizi yanyana gösteren videoları şuursuzca yasalara aykırı olarak suç işleyerek yayınlayan bir Cumhurbaşkanı var. Biz aynı şeyi yapsak. Bir miting meydanında PKK'nın teröristlerinin yanına, lider kadrosunun yanına sayın Cumhurbaşkanını koysam, ona şarkı söyletsem kıyamet nerede kopar? CHP Genel Başkanı her konuşmasında terör örgütlerine lanet okuyan birisi. FETÖ'nün de PKK'nın da Allah belasını versin. Ben milletime kurşun sıkana her türlü karşılığın verilmesinde yanayım. Meclis bütçe konuşmasında İHA, SİHA'ları desteklediğimizi söyledim. Her demokrasiyi, vatanı bir ordu korur. Biz ordumuzun, güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız."

"PKK VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"

"Bizim simülasyonlarımızda, anketlerde sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanacağı muhakkaktı. Recep Tayyip Erdoğan her televizyona çıktığında arkada o video oynadı. İki konuşma, üç konuşma yaptı. 'Bunlar terör örgütleriyle iç içedir, yan yanadır dedi. Halkımız güvenliğinde tehdit oluştuğunu düşündü. Milliyetçi refleks diyoruz. Bunu yapay olarak Recep Tayyip Erdoğan güvenli endişesini yarattı. Halkımızla bunu konuşacağız. Bizim PKK ve diğer terör örgütlerine asla ve asla müsamahamız yoktur."

"ÜMİT ÖZDAĞ VE SİNAN OĞAN'LA BİRLİKTE OLABİLİRİZ"

"Biz göçmenlerinin 2 yıl içerisinde insan haklarına uygun gönderileceğini açıklıyordu. Aynı şeyi Ümit Özdağ Bey ve Sinan Oğan söylüyordu. Onlar daha hassas açıklamalar yaptı. Biz terör örgütleriyle tartışmada, çatışmada en az onlar kadar hassasız. Birlikte olabiliriz, hiçbir sıkıntı yoktur. Bu tür konular, makam, koltuk, mevki bunların hiçbir önemi yoktur. Hem Sinan Bey için hem Ümit Bey için. Sorun Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan, açlık kol geziyor. Deprem bölgemizdeki insanların büyük oy vermesinin sebebi, her aileden bir kişinin işe alınmış olması. Propaganda da 'CHP iktidara gelince işten çıkaracak' propagandası. 1 yıl içerisinde 1 kuruş dahi onlardan almadan evlerini teslim edeceğiz biz."

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ HER YURTTAŞIM İÇİN AĞLIYORUM"

"Deprem bölgesindeki her yurttaşım için ağlıyorum. Onlara hakaret eden herkes terbiyesiz, ahlaksız, erdemsizdir. O insanların travması, yaşadıkları sorunlar. Orayı bir kez gören gider ellerini öperler, kime oy verirlerse versinler. Biz orada insanlarla köprü kuracağız. Bizim projemiz onların 1 yıl içerisinde 1 kuruş ödemeden ev sahibi olmalarıdır. Bakın göreceksiniz 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve mecliste çoğunlukta olan Cumhur İttifakı ile o kadar güzel çalışacağız ki, tüm dünyada demokrasiye örnek gösterilecek. Halka neyi eksik anlattıysak onu düzelteceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın başımız üstünde yerleri var."