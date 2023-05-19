Akşener'den kurmaylarına talimat: İkinci tur çalışmaları başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi.

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Akşener'den kurmaylarına talimat: İkinci tur çalışmaları başladı

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre Akşener, Başkanlık Divanı ve kurmaylarıyla seçim sonuçlarını mercek altına aldı. Cumhurbaşkanı yarışında henüz her şeyin bitmediği belirtilerek, ikinci tur için atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda sandığa gitmeyen 8.8 milyon vatandaş başta olmak üzere ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’a verilen oylar ve geçersiz oyların da içinde olduğu yaklaşık 14 milyon oyun yoğunlaştığı yerlerin izinin sürülerek tespit edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

TALİMAT VERDİ

İkinci turda iplerin sıkı tutulmasını isteyen Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi.

Sandık sayımı ve veri girişinde sonucu etkileyecek usulsüz girişimlerle 3 bin civarındaki sandık için itirazda bulunulduğu bilgisi paylaşılan Başkanlık Divanı’nda, sıkıntılı yerlerin başında Isparta’nın geldiği söylendi. İYİ Parti’nin YSK temsilcisinin bizzat Isparta’ya giderek süreci yakından takip ettiği aktarılan toplantıda, Aylin Cesur’un 35 oyla vekilliğini kaybettiği ifade edildi.

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Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
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