Erdoğan yurt dışındaki seçmene seslendi: İradenize sahip çıkmanızı bekliyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yurt dışındaki vatandaşlara seslenerek, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan yurt dışındaki seçmene seslendi: İradenize sahip çıkmanızı bekliyorum

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, söz konusu paylaşımında yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, yurt dışında ve gümrüklerde oy verme işleminin yarın başladığını hatırlatarak, “Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Erdoğan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım,

 Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.

Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.                                                                

Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.

 Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.

Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.

Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.

 Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.

Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

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