Tunç Soyer'den 19 Mayıs paylaşımı: Ne zaman bir umutsuzluğa kapılsanız hatırlayın...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Twitter üzerinden mesaj paylaştı.

Tunç Soyer gençlerin yaşadıkları zorlukların yer aldığı bir video paylaştı. Soner videoya "Ne zaman bir umutsuzluğa kapılsanız hatırlayın; siz O'nun gençliğisiniz. Yolunuz, aynı yol; kararlı, aydınlık ve masmavi!" notunu düştü.

Tunç Soyer'in paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Gençlik, gençlik diyorlar. İçinden gülüyorsun belki. Hayatın en güzel çağları gününü kurtarmakla geçti. Senden çok farklı sandıklarınla sokakta yürüyorsun. Oysa hepinizin derdi, birbirinizin derdi. Deniz aynı deniz. İzmir'deki Samsun'daki. Son bir adım atsan arkandan koca bir kalabalık koşacak tıpkı onun gibi. Bindiği gemi gibi, çıktığı yol gibi. Senin de yolun O'nun yolu olsun. Kararlı, aydınlık, masmavi... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Ne zaman bir umutsuzluğa kapılsanız hatırlayın; siz O'nun gençliğisiniz. 🇹🇷



Yolunuz, aynı yol; kararlı, aydınlık ve masmavi!#19MAYIS pic.twitter.com/HPWCJXrWjN — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 19, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem