CHP'den 19 Mayıs'ta 'gençlik' raporu: 'Bu düzenin değişeceğini biliyoruz; inancımız ve mücadelemiz gençlerimiz için'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gündemi hakkında açıklama yayımladı. Rapor niteliği taşıyan açıklamada; işsizliğe ve yoksulluk intiharlarına dikkat çekildi.

Gençlere bir video ile seslenen Tanrıkulu, ''Gençler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Bu bayram da umutsuzsunuz, işsizsiniz, düşük ücretle çalışıyorsunuz. Geleceğe dair umutlarınız neredeyse yok olmuş durumda. Ama hiç endişe etmeyin, ayın 28'inde seçim var. Bu seçimle birlikte kaderimizi değiştirmek elimizde. Geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz. Türkiye'de ikinci yüzyılda yeni bir Türkiye inşa edebiliriz. Hepinizin Gençlik ve Spor bayramını yeniden kutluyorum.'' dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı 19 Mayıs gençlik açıklaması şöyle oldu:

"UMUTSUZLUKLA İNTİHAR EDEN GENÇ ARKADAŞA SÖZÜMÜZ VAR"

''Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na umutla, yenilenmiş bir mücadele azmiyle girdik. Gençliğin gelecek umutlarını çalan, yaşama sevincini yok eden AKP’nin karanlık politikalarının sonu göründü. Umudumuzun göstergesi 14 Mayıs seçimlerinde oy vermeye koşan, gönüllü olarak sandıklara sahip çıkan gençlerimizdir!

Etkisini sürdüren karanlık tabloya kısa bir bakış:

Gençlerin işsizlik sorunu, atama bekleyen üniversite mezunlarının durumu önemini koruyor. Örgütlenen işsizlerin “gencissizler.org”, “atanamayan öğretmenler platformu” gibi isimler altında bir araya gelmesi, sadece bu konuya ilişkin internet siteleri, sosyal medya hesapları açılması bile gençlerimizin içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır…

Umutsuzlukla Marmaray’da intihar eden genç arkadaşımıza sözümüz var:

Bu düzen değişecek

Yoruldum. 20 yaşındayım. Bütün gençliğimi çaldılar, artık yoruldum. Demokrasi nedir bilmiyorum, Atatürk’ü çok özlüyorum, Kılıçdaroğlu’nun bu ülkeyi tekrar yaşanabilir bir konuma getireceğine inanıyordum. Ama önüne her türlü engeli koyuyorlar. Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim. Ailem beni her türlü desteklese de ben özgür hissetmedim. 2 yıldır psikolojik destek görüyorum. Çocukken de bozuktu. Bu ülkenin insanı yüzünden çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım. Bir ders kitabı alıyorum 200 lira. Bir …. alıyım diyorum 1000 lira. Markete gideyim diyorum, cebimden en az 300 lira gidiyor. Psikoloğa gidiyorum 1000 lira. Psikiyatriste gidiyorum 1000 lira ilaç parası. Biraz kendime bakayım diyorum spor parası. Biraz giysi alayım diyorum para. Babam sabah dörtlerden akşam sekizlere kadar çalışıyor bizim için. Yazık değil mi ona? Annem çalışıyor ama aldığı parayı biriktirse ölene kadar bir ev alamaz. Etek giyiyorum. Erkek kadın demeden herkes bana bakıyor. Ben Atatürk genciyim. Özgürlüğümü bir tek ölüm alır. AKP’ye ve destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım, elimde hiçbir şey yok. Ne bir birikim ne kültürel anlamda. Ailemden özür diliyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen beni iyi hatırlayın. Benim ideallerimi unutmayın. Sevgilim lütfen kendine iyi bak seni seviyorum. Melisa tek arkadaşım sensin seni seviyorum. Beni unutmayın, ben çok acı çektim.

"GENÇLER GELECEĞE KARŞI KARAMSAR"

İş bulma ve kariyer platformu Youthall’ın Mart ayında gerçekleştirdiği “Gençlerin beklenti ve yönelimleri araştırması” sonuçları, ülkenin genel durumu, deprem ve seçim süreci etkisi altında gençlerin geleceğe ilişkin karamsarlığını gösterdi. Araştırmaya; 18-34 yaş aralığındaki, 171 farklı üniversitenin 128 farklı bölümünde okuyan 1219 öğrenci ve 342 mezun katıldı.

Araştırma; üniversite öğrencisi ve yeni mezun gençlerin yaşam koşullarını ve alışkanlıklarını, ekonomik ve sosyal koşulları, dünyaya yönelik yorumlarını, kariyer planlarını, iş dünyasına bakış açılarını, karşılanamayan beklentilerini, geleceğe yönelik isteklerini ortaya çıkardı:

* 2022 araştırması sonuçları ile kıyaslandığında, kötüye giden ekonomik koşullar nedeniyle aile evinde kalan gençlerin oranı arttı. Yurtta ve öğrenci evinde kalanlar ise azaldı.

*Gençlerin aylık gelir veya harçlık verilerine bakıldığında, çok sınırlı imkanlarla yaşıyor. Öğrencilerin yüzde 38’i 1.250 TL, yüzde 33’ü 1.251-2.500 TL aralığındaki bir harçlıkla geçinmeye çalışıyor.

* İş arayan mezunların yüzde 69’u sağlıklı beslenmeye bile yetmeyen ayda 1.500 TL harçlık ile geçinmeye çalışıyor.

* 2022 araştırması ile karşılaştırıldığında yıllık yüzde 137 enflasyona rağmen, harçlıkların geçen yıla göre sadece yüzde 25 artış gösterdiği görülüyor.

* Üniversite mezunu çalışan gençlerin yüzde 24’ü asgari ücret ya da asgari ücretten az gelir elde ediyor.

* Gençlerin yüzde 20’i “mutsuz”, yüzde 25’i “geleceği olumsuz” algılıyor, yüzde 75’i ise “stresli”.

* Mezunların yüzde 67’i, çalışan mezunların yüzde 79’u gençlerin halen çalıştıkları işten ilk fırsatta ayrılacağı inancında.

* Yüzde 80’i şirketlerin çalışanları önemsemediğini ve gençlerin olumsuz ekonomik koşullarından yararlandığı inancında.

* Yüzde 93’ü geçici olarak düşük ücretle çalışmaya sessiz kalıyor.

* “İmkân olsa yurt dışına gider misin?” sorusuna gençlerin yarısı neresi olduğuna göre karar vereceğini, üçte birinden fazlası ülke fark etmeksizin yurt dışına gitmek istediğini belirtiyor.

* Diğer ülkelerin çekici yönü, iş/özel hayat dengesi ve emeğe değer verilmesi olarak görülüyor.

Genç İşsizler Platformu’nun (gencissizler.org) “Mayıs 2023 Genç İşsizlik Bülteni”ne göre:

* TÜİK tarafından açıklanan yüzde20,1 oranındaki dar tanımlı işsizliğin çok üzerinde, yüzde 29,6 oranıyla geniş tanımlı genç işsizlik bulunmaktadır.

⦁ Eğitim düzeyinin artması, iş bulmanın zorlaşması ve ortalama ömrün uzamasıyla birlikte 35 yaşa kadar genç işsizlik takip edilmektedir.

* 15-34 yaş arasında TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 171 bin iken; aynı yaş grubunda geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 533 bine kadar çıkmaktadır.

* Olumsuz emek piyasası koşullarından ötürü, son 5 yılda ümidini tümden yitirip iş gücü dışında kalan genç sayısı 377 bindir.

* Buna ek olarak iş bulma ihtimali düşük olduğu için iş başvurusu yapmayan ama çalışmaya hazır olan ve iş arayan ama hemen başlayamayacak olan gençlerin toplam sayısı 671 bine ulaşmıştır.

* 15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 10 milyon 132 bin genç iş gücünün içinde dahi yer almamaktadır.

* 788 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 95 bin mezun iş gücünde dahi bulunmamakta ve iktisaden atıl kalmaktadır.

AKP’nin tüm çabalarına karşın bu düzenin değişeceğini biliyoruz. İnancımız ve mücadelemiz gençlerimiz için…Geleceğimiz için, başta çocuklarımız ve gençlerimiz hepimiz için isteklerimizin, beklentilerimizin ifadesi:

SANA SÖZ YİNE BAHARLAR GELECEK!"

Kaynak: Gerçek Gündem