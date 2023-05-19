Meral Akşener, 19 Mayıs'ı Atatürk'ün gençlere çağrısıyla kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Akşener, İYİ Parti'nin "19 Mayıs 1919'da bağımsızlık yolumuzdaki o tarihi ilk adımın; Umudunu, gücünü ve cesaretini bugün de aynı kararlılıkla yüreğimizde taşıyoruz! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun!" mesajını alıntılayarak Atatürk'ün "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır" sözünü paylaştı.

Akşener, paylaşımında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.