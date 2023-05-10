Kılıçdaroğlu'ndan 'borsa' mesajı: Gözünüzün yaşına bakmayacağım!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada art arda gelen krizlerin ve manipülasyon iddialarının ardından yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, borsa manipülatörlerine karşı geri adım atmayacağını vurguladı.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'borsa' mesajı: Gözünüzün yaşına bakmayacağım!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada manipülasyon iddialarının artmasının ardından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" diye yazdı. 

"15 MAYIS'TA SORUŞTURMA EMRİ VERECEĞİM"

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün, "Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim" açıklamasında bulunmasının ardından spekülasyon iddiaları artmış ve manipülasyonda adı geçen isimler birbirlerine suçlamalar yöneltmişti.

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