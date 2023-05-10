Temel Karamollaoğlu'ndan video: 'Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında, “Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur” isimli bir animasyon videosu yayınladı.

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Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, “Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur” isimli animasyon videosunu, “Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız” mesajıyla bugün Twitter hesabında paylaştı. Karamollaoğlu, paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu’nu da etiketledi.

"BEN KEMAL, GELİYORUM"

Videoda, üzerinde “Milletin Kasası” yazan kasanın kapsını hırsızlar açarken alarm çaldığı görülüyor. Ardından görünen oy kabininden mühür basma sesleri geliyor ve ekranda ‘evet’ yazıları çıkıyor. Oy pusulaları sandığa atılıp sandık patladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun animasyonu beliriyor ve “Ben Kemal, geliyorum” diyor.

"GÖREVİMİZ İLK TUR"

Milletin Kasası’nın önünde hırsızları ensesinden tutarak uzaklaştıran Kılıçdaroğlu’nun “Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz” sözleri duyuluyor. Video, “Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur” yazısıyla son buluyor.

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Temel Karamollaoğlu seçim 2023
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