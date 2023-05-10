Kamu spotlarını da AKP ve Erdoğan propagandasına alet ettiler!

Seçimlere günler kala, AKP'nin kamu spotlarını da seçim propagandasına alet ettiği ortaya çıktı.

Kamu spotlarını da AKP ve Erdoğan propagandasına alet ettiler!

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala damat Selçuk Bayraktar'ın şirketine ait SİHA'ların ve Ayasofya'nın yer aldığı iki ayrı kamu spotu yayınlamak üzere onaylandı. Tepki çeken kamu spotlarında, AKP'nin seçimlerden hemen önce manevi duygulara hitap ederek oy toplamaya çalıştığı belirtildi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, seçimlere az bir süre kala AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketine ait SİHA'ların ve Ayasofya'nın yer aldığı iki ayrı kamu spot da yayınlanmak üzere onaylandı. Kamu spotları arasında restore edilen Kız Kulesi de yer aldı

SEÇİM PROPAGANDASINI DA BEDAVAYA GETİRİYORLAR

Tepki çeken kamu spotlarında, AKP'nin seçimlerden hemen önce manevi duygulara hitap ederek oy toplamaya çalıştığı ifade edildi.

RTÜK'ün seçim öncesinde yayınladığı kamu spotları arasında savunma sanayii hakkındaki video da yer aldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünürlerinin şirketine ait insansız hava aracı da yer alıyor. İktidar bu yolla şirkete tek kuruş harcatmadan reklam yapacak. Kamu spotları, 10 Kasım'a kadar yayında olacak.

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