Muharrem İnce, iddialar hakkında konuştu: 'Sonuna kadar mücadele edeceğim'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve “Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

İnce şunları ifade etti:

"45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."

45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas… — Muharrem İNCE (@vekilince) May 10, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem