Kılıçdaroğlu'ndan vali ve kaymakamlara çağrı: Parti bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere sayılı gün kalırken meydanlardaki hareketlilik sürüyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Millet Buluşması yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"SEN BEŞLİ ÇETELERE ÇALIŞIYORSUN, BAY KEMAL DE VATANDAŞA ÇALIŞIYOR"

Siz değişime hazırsanız Bay Kemal de hazır. Bu ülkeye huzuru, bereketi kardeşliği hep beraber getireceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Büyük sıkıntılarınız, dertleriniz var, evlatlarınız işsiz, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, mutfakta yangın var, devlet iyi yönetilmiyor, devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum. Tamamının çözümü var, çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz.

Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Süt üreticisi asla zarar etmeyecek, dışarıdan süt tozu asla gelmeyecek. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf Bakanlığı kurulacak. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyan var onun adı; Bay Kemal. Çiftçinin ve esnafın aldıkları paranın faizlerini sileceğiz. Biz bunu söyleyince, ‘Bay Kemal parayı nereden bulacak?' diyorlar. Sen beşli çetelere çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaşa çalışıyor!

"BU TOPRAKLARDA YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ"

Emekli Kurban Bayramı’nda gidip bankadan emekli aylığını çektiğinde 15 bin liralık ikramiyeyi orada görecek. Anasının ak sütü kadar helal para!

Fakir bir aile anne, çocuğunu okula gönderirken ne koyarım diye düşünür. Aile destekleri sigortası getireceğim. Sosyal hizmet uzmanları nerede bir aile hekimi varsa orada olacak. Her ailenin asgari ücret kadar geliri olacak. Yoksulluğu bitireceğiz bu topraklarda.

"SİZE SÖZ VERİYORUM, ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRECEĞİM"

Size söz veriyorum; özgürlüğü, huzuru getireceğim. Tweet attığınızda anneniz babanız; 'Başımız belaya girer' diye uyarıyor. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal’i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim. Gençler daha çok iş yapacağız sizinle.

Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Uyuşturucu baronları gencecik evlatlarımızı zehirleyemeyecek. Beşli çetelerin yurt dışına götürdükleri paraları biliyorum. Tamamını getireceğim, Türkiye için harcayacağım.

"KÖYÜ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Kapanan tüm köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Herkesin ürettiği, kazandığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz.

"EN GEÇ 2 YIL İÇERİSİNDE SURİYELİ, AFGAN KARDEŞLERİMİZİN TAMAMINI ÜLKELERİNE YOLLAYACAĞIZ"

Bay Kemal sözünden dönmez. En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizin tamamını ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz.

"BİR PARTİNİN BÜROKRATI GİBİ DAVRANIRSANIZ HER BİRİNİZİN HESABINI SORACAĞIM"

Devlet liyakatle, adaletle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti parti devleti hale getirdiler. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı: Devlet Memurları Kanunu. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Parti memuru gibi hareket ediyorsa devlet memuru değildir. Devlet memuru görevini yapacak. Devlet memurlarına saygım var.

"SALTANATSA HALK SÜRECEK KEYFİNİ"

Sarayı besliyorlar, sarayın beslemeleri var; 4 yerden, 5 yerden aylık alıyorlar. O düzeni de bitireceğim. Öyle 4 yerden, 5 yerden aylık alacaksın Bay Kemal bunu yiyecek. Yer miyim? Hepsini alacağım. O saltanatı bitireceğim. Eğer saltanatsa halk sürecek keyfini.

Benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Saray bize göre değil. Ben halk adamıyım. Evimde mutluyum, mutfağımı siz de biliyorsunuz. Mutfağımdan da mutluyum. Allah nasip eder de seçerseniz Saray’a değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mütevazi Çankaya’sına çıkacağım ve orada oturacağım.

"SABAHA KADAR BEKLEYECEĞİZ SİZ DE BEKLEYİN; OYUMUZUN BİRİNİ BİLE ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Sandıklara sahip çıkacağız! Güvenin, bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Seçime gideceğiz, sandıklarda görevlimiz olacak. Sizler de vatandaş olarak okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada birer avukat da olacak. Bir sorun çıktığında gönüllü avukata gideceksiniz. Sakın ola ki: 'Oylar çalınıyor, gitmesek de olur.' Gideceğiz, oyumuzun birini bile çaldırmayacağız. Her sandıkta görevlimiz var. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin vermeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz, siz de bekleyin. Mücadele edeceğiz, çalışacağız, kazanacağız, ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız.

Birleşe birleşe kazanacağız! Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız halk!.. En büyük halkız...