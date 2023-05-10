İmamoğlu ve yurttaşlar taşlanmıştı: AKP'den 'Türkiye güven içinde seçimlere gidiyor' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimleri öncesinde, İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çok sayıda yurttaşın yaralandığı taşlı saldırıya uğradığı günlerde “Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor” açıklamasında bulundu.

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İmamoğlu ve yurttaşlar taşlanmıştı: AKP'den 'Türkiye güven içinde seçimlere gidiyor' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çok sayıda yurttaşın yaralandığı taşlı saldırıya uğradığı günlerde “Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor” dedi.

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Çelik devamında, "Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak" diye belirtti.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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