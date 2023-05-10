Can Atalay'dan CHP'li Engin Özkoç'a: Birlikte direndik, kazanacağız!

Gezi tutuklusu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili adayı Can Atalay, Halk TV'de yayımlanan Kayda Geçsin programında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Halk TV'de kendisi hakkında kullandığı "Adaletin ve hukukun tesis edildiği bir iktidarda özgürlüğünüze kavuştuğunuzda, seni, arkadaşlarını kucaklamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Can Atalay, "Özlemlerimiz dinecek, kavuşacağız ve mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Az kaldı, inanıyorum. Saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum abi. Birlikte direndik, birlikte kazanacağız!" diye yazdı.

CHP'li Engin Özkoç, Halk TV'de Kayda Geçsin programında Can Atalay'a şöyle seslenmişti:

"HAKSIZ YERE TUTUKLU OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Sevgili Can Atalay seni gerçekten çok özlüyorum. Ve buradan bir kere daha söylüyorum. Hiç unutamıyorum, hendekte korkunç bir patlama oldu mantar fabrikasında. Yüzlerce insan çok büyük acılar yaşadılar. Sen ve arkadaşların her gün gece sabahlara kadar o insanlarla beraber hiçbir menfaatiniz olmadan davalarına baktınız, yaralarını sardınız, onları kucakladınız.

Sen nerede olursan ol, arkadaşların nerede olursa olsun ben biliyorum ki Gezi olaylarında da sadece istediğin bu ülkede yaşayan insanların iyiliği, huzuru, mutluluğuydu. Seni ve arkadaşlarını gerçekten çok özlüyorum. Haksız yere tutuklu olduğunu biliyorum.

"SENİ, ARKADAŞLARINI KUCAKLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Adaletin ve hukukun tesis edildiği bir iktidarda özgürlüğünüze kavuştuğunuzda, seni, arkadaşlarını kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Sana ve arkadaşlarına, senin gibi bu mücadeleyi sürdüren, herkese minnetlerimi sunuyorum. Bu ülke hala ayaktaysa, bu ülke gerçekten hala kötülüğe karşı savaşıyorsa senin ve arkadaşlarının iyi yürekleri gibi bir çok insanın olmasından dolayıdır.