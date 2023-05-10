Erdoğan dert yandı: 'Gençler mukayesesini eski Türkiye ile değil, daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor'

21 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü'nde dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

'Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak istediklerini' söyleyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedefi bu olacaktır. Seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde büyük rol oynayacakları belirtilen gençlere de değindi.

"Ülkemizde eski Türkiye'de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış, gördüğü manzaraların hiçbirini görmemiş bir nesil var. Diğer pek çok mesele gibi bu yeni nesile özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye ile değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesi olduğu, ülkemizin hikayesinin de hiç de öyle kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz."