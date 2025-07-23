Denizli’de Miras Cinayeti: Odunla Darbedilen Dayı, Yeğenini Vurdu

Denizli’de miras meselesi kanlı bitti. Dayı ile yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce tüfekler konuştu. Dayı Ramazan G., kendisi ve eşini odunla darbeden yeğenini vurarak öldürdü.

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Denizli’de Miras Cinayeti: Odunla Darbedilen Dayı, Yeğenini Vurdu
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Denizli'nin Tavas ilçesinde akraba kavgası can aldı. Kızılca Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Ramazan G., mal paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumetli olduğu yeğeni Osman Karaalp (44) ile evlerinin önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Ramazan G.'nin eşi Elif G. de dahil oldu.

Tartışma kavgaya dönüşünce, zihinsel rahatsızlığı olduğu öne sürülen Osman Karaalp, yol kenarındaki odunlardan birini alarak dayısı Ramazan G. ile yengesi Elif G.’ye vurmaya başladı. Aldığı darbeyle eşi yere yığılan Ramazan G., olay yerinden ayrılarak evine gitti ve tüfekle geri döndü. Silahını çıkaran Ramazan G., yeğeni Osman Karaalp’e ateş etti.

Denizli’de Miras Cinayeti: Odunla Darbedilen Dayı, Yeğenini Vurdu - Resim : 1

YEĞEN ÖLDÜ

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Karaalp’in hayatını kaybettiğini belirledi. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Elif G. ise önce Tavas Devlet Hastanesi’ne, ardından Denizli’ye sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kavga sırasında başından yaralanan Ramazan G. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan yaşlı adamın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Denizli’de Miras Cinayeti: Odunla Darbedilen Dayı, Yeğenini Vurdu - Resim : 2

Olay yerinde yaşamını yitiren Osman Karaalp’in cenazesi ise adli işlemler için Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Mahallede büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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