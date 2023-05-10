İmamoğlu yine kollarını sıvadı: 'Ben kolları sıvayınca bunlara bir şey oluyor biliyorsunuz...'

Millet İttifakı'nın iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Trabzon'da yurttaşlarla bir araya geldi.

"40 YILLIK TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM TERÖRÜN BENİMLE NE İLGİSİ VAR"

Sözü ilk olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş, aldı.

Yavaş, "Hiç kimse onlar gibi düşünmek zorunda değil. Ama sadece onlar gibi düşünmediği için yüzde 50'den fazla insan terörle iş birliği ile itham ediliyor, bu iş mi? Seçimlerde bu konular kullanışlıdır. Açlık, yoksulluk, göçmenler bunların konuşulmasını istemezler. 40 yıllık Türk milliyetçisiyim terörün benimle ne ilgisi var" ifadelerini kullandı.

"BEN KOLLARI SIVAYINCA BUNLARA BİR ŞEYLER OLUYOR"

Yavaş'ın ardından sözü Ekrem İmamoğlu aldı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Ben kolları sıvayınca bunlara bir şey oluyor biliyorsunuz, dağılıyorlar. Aldatılmış gençler olabilir, ikna edeceğim. Onları aldatanlara kızıyorum.

Her tarafları pislik oldukları için üzerlerine bulaşanları hissetmiyorlar. Bunlardan hayır gelmez, bunları evine yollayacağız. Bunlardan uzak durun.

Biz devlet ahlakına güveniriz.

Benim vatan sevgimi sorgulayacak adam daha anasının karnından doğmadı. Kimsiniz ya millettin vatan sevgisini sınayacaksınız? Utanmadan milleti haşa neredeyse cennete cehenneme diye ayıracaksınız. Millete yapıp yapamadıklarınızı anlatın. Bunlar seçimlerde her türlü iftirayı atar. İnsanları hedef gösterin. Biz unutmayacağız. Bunların fıtratında bu var. Her tarafları kirli olduğu için yüzlerine yapışan pislikleri bile hissetmiyorlar. Kalpleri kapkara. Bu karanlıktan bu millete hayır gelmez. Bunları evine yollayacağız. Bunlardan uzak durun. İstanbul düşerse Mekke düşermiş. ‘Sisi’yi mi seçeceğiz Binali Yıldırım mı?’ dediler sonra gittiler Sisi ile kucaklaştılar. Bir seçimde millete hırsızlar dediler. Bir camiden çıkışta yanında Diyanet İşleri Başkanı millete ‘hırsızlar, çaldılar’ dedi. Seçimi iptal etmek için. Bir seçimi iptal etmek için bir cumhurbaşkanı milletine ‘hırsız terörist’ der mi? Bir tane hırsız buldular mı? Unutacak mıyız bunları? İftira en büyü günahtır. Kul hakkıdır bu. Anam orada. Bu seçim İmamoğlu’na anasının ak sütü kadar helaldir.

Seçimde köyümüze A Haber gelip bizim mezarları çekti. Bari Fatiha okusalardı orada. Onu da okumazlar."

"KARAR VERİN BEN NEYİM?"

İmamoğlu'nun ardından ise kürsüye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı.

Akşener, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor. Bir insan hem PKK'lı hem faili meçhulcü olabilir mi? Karar verin ben neyim?" dedi.