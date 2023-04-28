Kılıçdaroğlu: Söz verdim; hiçbir yabancıya ev satılmayacak!

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Kocaeli Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde yoğun ilgiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasıyla meydandaki kalabalığın artması dikkat çekti. Kocaeliler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla karşıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde yurttaşlara seslenerek AKP iktidarında artan sorunlara çözümün Millet İttifakı'nda olduğunu vurguladı. Ekonomik kriz ve yoksulluk için CHP'nin projelerini de anlatan Kılıçdaroğlu; "Türkiye kamplaşmayacak, kucaklaşacak. Hedefimiz daha zengin, daha güzel, herkesin aşının, işinin olduğu bir ülke" diye konuştu.

Türkiye'de vatandaşların ev alamadığını, gençlerin işsiz olduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, ev satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesine de tepki gösterek; "Söz verdim. Hiçbir yabancıya ev satılmayacak!" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"BAY KEMAL'İN İKTİDARINDA 5'Lİ ÇETELERE PARA YOK"

Beraber mücadele edeceğiz. Bir değişime ihtiyacımız var! Adaleti, hakkı, hukuku savunmak için yola çıktık. Bütün Türkiye'de bunu yapacağız!

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, fakir fukaranın elektriğinin, suyunun, doğalgazının kesilmediği bir Türkiye sözü veriyorum. Bay Kemal'in iktidarında 5'li çetelere para yok; halka para var.

"KUL HAKKI YİYENLERİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Şehir Hastaneleri için hastaneleri kapatmışlar. Size Bay Kemal sözü. Hastaneleri yeniden açacağım. Dolar garantisi sözü vermişler. Kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim.

"DEVLET KADINLARIN BİR NUMARALI GÜVENCESİ OLMAK ZORUNDADIR"

Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köy okulları kapatıldı. Çocukları okutmak için köyleri terk ediyorlar. Kırsalda üretmek lazım. Kırsalda çalışan kadınların bütün sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Kadınlar sahipsiz kalmasın. Devlet kadınların bir numaralı güvencesi olmak zorundadır. Evde bütün sıkıntıları, acıları çeken kadındır.

Her annenin çocuğunu huzur içinde okula göndermesini isterim. Ekmeğine salça sürüp çocuğunun çantasına koyan anneler var. Çocuk okula gidecek, diğer arkadaşlarıyla beraber sütünü, yemeğini yiyecek; bedel ödemeyecek. Bir devlet kendi evladına bakamıyorsa sosyal devlet değildir. Çocuklar arkadaşlarıyla beraber güle oynaya yemeğini yemeli, eve huzur içinde dönebilmeliler.

ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÖTV KOLAYLIĞI

Şehit aileleri birer araç alıyorsa ÖTV almayacağız.

"İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR: BAYRAĞIMIZ VE VATANIMIZ"

Başka partilerin gençlik kolları sahte broşürlere basarak CHP ile ilgili yalanlar söylüyorlar. Terör bir insanlık suçudur. Aklı başında olan herkes teröre karşı onurlu duruşunu göstermek zorundadır. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız.

"ATATÜRK'ÜN ÇANKAYA'SI VAR, ORAYA GİDECEĞİM"

Gençler size sözüm var; Bu harami düzeni değiştireceğim. Asla Saray'da oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sı var. Oraya gideceğim.

"HİÇBİR YABANCIYA EV SATILMAYACAK"

'Nereden para bulacaksın?' diyorlar. Bay Kemal, kimin ne kadar para kaçırdığını, hangi bankaya yatırdığını çok iyi biliyor. O paraları getireceğim! Size söz!"

Söz verdim. Hiçbir yabancıya ev satılmayacak!

"TÜRKİYE KUCAKLAŞACAK"

Türkiye kamplaşmayacak, kucaklaşacak. Hedefimiz daha zengin, daha güzel, herkesin aşının, işinin olduğu bir ülke.

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MANSUR YAVAŞ: SINIRLAR DELİK DEŞİK OLMUŞ! ARTIK YÖNETEMİYORLAR

Mansur Yavaş, "Ankara'yı peşkeş çekenleri kendileri görevden aldılar. Bu rantı bırakmak istemediler. Söyleyecek sözü olmayanlar iftiralar atmaya başladılar. Sosyal yardımları kesecekler, dediler. Tam aksine artırdık. Kaybedersek Türkiye'nin bekası gider, dediler. Nasıl bir bekaysa... Söktükleri T.C. tabelalarını astık. Çözüm sürecinde kaldırdılar tabelaları. Baktılar hiçbirisi olmuyor. İstanbul seçimini gasp ettiler. İmralı'dan mektup okuttular. Yeniden İmralı'ya heyet gittiği söyleniyor. İktidarda kalmak için her şeyi yapıyorlar. Ülke mülteci dolmuş, sınırlar delik deşik olmuş. Artık yönetemiyorlar!" ifadeleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

Mansur Yavaş, "Hangara kim koyuyormuş füzeleri, kendileri koydular. S-400'leri hangara koydular. Kiminle ittifak yaptılar? Biz sadece listelerimizde yer verdik sadece' diyorlar. 'Onlardan rahatsızız, diyorlar. Biz de rahatsızız. Onları Meclis'e niye taşıyorsunuz?" ifadeleriyle AKP'nin milletvekili aday listesinde HÜDA-Par'a yer vermesini eleştirdi.

Mansur Yavaş; "Fırça yemekten bıktık artık. Her şeyimize karıştılar. Herkes vergi veriyor, askerlik yapıyor. Herkes aynı düşünmeye mecbur değil. Cumhur İttifakı'na oy verenlere saygı duyuyoruz. Onlar da Millet İttifakı'na oy verenlere saygı duymalı. Tatlı dilli bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Size yalan söylemeyen, hesap vermeye talip olan, denetim komisyonuna muhalefeti başkan yapan bir cumhurbaşkanı geliyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem