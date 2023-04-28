Meral Akşener'den AKP'ye: Seçilirsek darbe yapacakmışız; artık bunlar kafayı yedi!

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Kocaeli Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mitingde yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için oy istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li diğer isimlerin muhalefeti hedef göstermesine tepki gösteren Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir..." açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener; "Seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Artık bunlar kafayı yedi! Oylarınızla bir an önce onları emekliliğe sevk edelim, canınızı kurtaralım!" diye konuştu.

Meral Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"BİR OY MERAL'E, BİR OY KEMAL'E"

Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Hakkınızı helal edin. Bu şehrin kızıyım. Sözü uzun tutmayacağım. Başbakan olacağım ama birinci parti olmadan olmaz. Evet mührünü alacaksınız, bir tanesini Kemal'e, bir tanesini Meral'e vuracaksınız.

"ZANNEDERSİNİZ Kİ CENGE GİDİYORUZ"

Bir seçime gidiyoruz. Zannedersiniz ki cenge gidiyoruz. İnsanları bu kadar birbirine dövüştüren bir sistemin olduğunu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Benim yaşımdakiler bilir, seçim bayramdır.

"HABUR'DA YAPILAN İHANETİ NASIL KARŞILAYACAĞIZ?"

Binali Yıldırım'a hep saygı duyardım. İstiklal Marşı'nı yazılıdan okuyamadı. 'Bunlar kazanırsa işgalciler kazanır' diyor. Millete bunlar demek ayıptır, ayıp. Tarihten haberi yok. İzmitliler canları pahasına işgal gücünü kovdu. Habur'da yapılan ihaneti nasıl karşılayacağız? Habur'da ihanet yapıldığında Kürt öğrencilerim aradı: 'Teröristler rahatsız olmasın diye çadır mahkemelerinden Türk bayrağı ve Atatürk resmi indirildi. Karşı koyun.' Sorduk cevap veremediler!

"ONLARI BİR AN ÖNCE EMEKLİLİĞE SEVK EDELİM, CANINIZI KURTARALIM"

Seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Artık bunlar kafayı yedi! Oylarınızla bir an önce onları emekliliğe sevk edelim, canınızı kurtaralım!

"BEN ŞEHİT OLARAK GÖMÜLMEYE HAZIRIM, SEN MANHATTAN'DAKİ EVİ NE YAPACAKSIN?"

Sayın Kılıçdaroğlu’yla beni Gabar’a gömüyor, Cudi’ye gömüyor. Ben şehit olarak Cudi'ye Gabar'a gömülmeye hazırım da sen Manhattan'daki evi ne yapacaksın?

Kaynak: Gerçek Gündem